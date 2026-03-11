Еуропада атом энергетикасын қысқарту үлкен қателік болды – Еурокомиссия басшысы
АСТАНА. KAZINFORM – Еурокомиссия басшысы Урсула фон дер Ляйен Еуропада атом энергетикасын қысқартудың стратегиялық қателік болғанын мәлімдеді, деп хабарлайды DW.
– Соңғы жылдары біз әлемде атом энергетикасының қайта жандана бастағанын көріп отырмыз. Еуропа да осы жаңғырудың бір бөлігі болғысы келеді, — деді Урсула фон дер Ляйен Париж маңында өткен ядролық энергетика жөніндегі саммитте.
Оның айтуынша, Еуроодақ өнеркәсіп пен халықты қолжетімді әрі экологиялық таза энергиямен қамтамасыз ету үшін атом энергетикасын дамытуға ынталандырады.
– Сондықтан бүгін біз шағын модульдік реакторларға арналған жаңа еуропалық стратегияны ұсынып отырмыз. Біздің мақсатымыз қарапайым: бұл жаңа технология 2030 жылдардың басына қарай Еуропада қолдануға дайын болуы тиіс, — деп атап өтті фон дер Ляйен.
Оның айтуынша, Еуропа жаңа буындағы атом энергетикасының жаһандық орталығына айналуы керек.
Алайда іс жүзінде әзірге «қайта жандану» байқалмай отыр. World Nuclear Industry Status Report деректеріне сәйкес, өткен жылы әлемде жалпы қуаты 4,4 ГВт болатын төрт жаңа реактор пайдалануға берілген. Олардың екеуі Қытайда, біреуі Үндістанда және біреуі Ресейде. Ал жалпы қуаты 2,8 ГВт болатын жеті реактор пайдаланудан шығарылыпты.
Қазіргі таңда бүкіл Америка құрлығында бірде-бір коммерциялық атом реакторы салынып жатқан жоқ.
Ал Еуропалық одақта құрылыс жүріп жатқан жалғыз нысан — Словакиядағы Моховце-4 реакторы. Оның құрылысы 1985 жылы басталған.
Еске сала кетсек, былтыр Жапония әлемдегі ең ірі атом электр станциясын қайта іске қосатынын жаздық.
Ал Қазақстан мен Корея атом энергетикасы жобаларын бірлесіп дамытуға ниетті.