    13:48, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    Еуропалық көшбасшыларға үндеу, АҚШ-пен қарым-қатынас және ҚҚС көтеру - Путин «Валдай» отырысында нені талқылады

    АСТАНА.KAZINFORM — Ресей президенті Владимир Путин Сочиде өтіп жатқан «Валдай» халықаралық пікірталас клубының пленарлық отырысы барысында еуропалық көшбасшыларға үндеу жасады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі. 

    Еуропалық көшбасшыларға үндеу, АҚШ-пен қарым-қатынас және ҚҚС көтеру - Путин «Валдай» отырысында нені талқылады
    Фото: ТАСС

    Кремль сайтының хабарлауынша, биылғы форумның тақырыбы «Полицентристік әлем: пайдаланушыға арналған нұсқаулық» болды. Путин қазіргі әлемде көпполярлылық қалыптасып үлгергенін және қазіргі жағдайда ортақ негіз іздеу қажет екеніне сенім білдірді.

    — Барлық ойыншы бір-бірінің мүдделерін ескеруі керек, өйткені жалғыз өз мақсаттарыңызға жету мүмкін емес, — деді Путин.

    Ол сондай-ақ Ресейді «жаһандық бейбітшілік қауымдастығынан шығаруға болмайтынын» атап өтті.

    Сонымен қатар, Ресей басшысы Еуропаның милитаризациялануын мұқият қадағалап отырғанын мәлімдеді. Оның айтуынша «қауіп төнген жағдайда жауап шаралары көп күттірмейді».

    Путин сондай-ақ Ресейдің НАТО-ға кіруге дайын екенін екі рет мәлімдегенін, бірақ екеуінде де одан бас тартылғанын айтты.

    Ресей президенті Украина жанжалына да тоқталды.

    — Егер сол кезде АҚШ-тың қазіргі президенті Дональд Трамп билік басында болса, Украинадағы қақтығысты болдырмауға болар еді, — деді Путин.

    Ол сондай-ақ соңғы жылдардағы украиналық қақтығысты шешуге күш салған барлық елге алғысын білдірді.

    Ресей президенті өз сөзінде Ресейдің АҚШ-пен қарым-қатынасын талқылады.

    — Трамп әкімшілігі өз қалауын тура айтады, бірақ шынайы түрде айтады. Көптеген жаһандық мәселеге қатысты Ресей мен АҚШ-тың көзқарасы әртүрлі. Бұл мұндай ірі державалар үшін қалыпты жағдай. Ең бастысы, бұл қайшылықтарды қалай шешуге болады және оларды қаншалықты бейбіт жолмен шешуге болатындығында, — деді ол.

    Ресей президенті ҚҚС-ты 22 пайызға дейін көтеру туралы да айтты. Путин 2023-2024 жылдары Ресей экономикасының «рекордтық қарқынмен» өскенін атап өтті. Ол салықты 20%-дан 22%-ға көтеру «экономиканы мәжбүрлі түрде төмендету» екенін баса айтып, мұндай шешім «көлеңкелі экономиканың өсуіне катализатор болмайды» деген ойын білдірді.

    — Бұл негізгі мөлшерлемеге қатысты макроэкономикалық мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде Орталық банкке де, бюджет шығыстары бойынша үкіметке де жақсы тепе-теңдікті табуға мүмкіндік береді, — деді ол.

    Бұған дейін Ресей Қаржы министрлігі үкіметке Салық кодексіне кейбір түзетулерді қамтитын заң жобасын ұсынған. Нақтырақ айтсақ, ҚҚС-тың жалпы мөлшерлемесін 20 пайыздан 22 пайызға дейін көтеруді ұсынған еді

    Тегтер:
    Ресей Әлем жаңалықтары Путин
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
