Эверест бағындырушылары таудан түсерде 2 кг қоқыс алып кетуге міндеттелді
АСТАНА. KAZINFORM — Непал билігі Эверест бағындырушыларын екінші базалық лагерьден (6400–6750 м) жоғары учаскелерден өзімен бірге кем дегенде 2 кг қоқыс алып кетуге міндет қойды.
Жаңа ережені Сагарматха ластануын бақылау комитеті (SPCC) туристер мен экспедиция мүшелері үшін қалдықтарды басқаруды жақсарту бойынша көптеген мүдделі тараптармен кеңесу барысында жариялады. The Himalayan Times жазғандай, бұған дейін альпинистер сегіз килограмм қоқыс туралы талабын орындаған — ойпатты жерлерден қалдықтарды жинап, оларды биік лагерьлерде шашыратып тастап кететін.
— Альпинистер экспедициялардан кейін Эверест базалық лагеріне сегіз килограмм қоқыс тапсыруға міндетті. Жаңа ережеге сәйкес, екі килограмм қоқыс II лагерьден жоғары аумақтардан, соның ішінде III-ші және IV-ші лагерьлер сияқты биік лагерьлерден жиналуы тиіс, — деп мәлімдеді SPCC бас директоры Цхеринг Шерпа.
Альпинизм маусымы кезінде II лагерьде альпинистердің шыңнан ешқандай қалдық әкелмейтінін тексеретін бақылау тобы орналастырылады.
— Осы маусымнан бастап экспедиция қатысушыларына өздерінің нәжіс пакеттерін пайдалануға рұқсат етілмейді, оның орнына олар SPCC және Кхумбу Пасанг Ламу муниципалитеті ұсынған пакеттерді пайдалануы керек. Міндетті пакеттер альпинистер экспедициядан оралғаннан кейін тіркеліп, жиналады, — деп атап өтті Шерпа.
Ол бұл қадам альпинистерді нәжіс пакеттерін тауда қалдырудан бас тартуға бағытталғанын қосып өтті.
Шерпа сонымен қатар IV лагерьде альпинистердің төтенше жағдай кезінде қоқысты сақтай алатын арнайы орын бөлуді ұсынды.
— Осылайша, қоқысты келесі маусымда алып кетуге болады, — деп қосты ол.
Жергілікті шенеуніктердің атап өтуінше, альпинистер санының артуы Эверест аймағында қалдықтарды басқаруды күрделі экологиялық мәселеге айналдырды.
Еске салсақ, 2025 жылдың соңында Непал Эверестті қоқыстан тазартуға арналған «сәтсіз» бағдарламаны тоқтатты.
Осыған дейін Непал билігі Эверестке шығуға лицензия беруді тоқтататыны белгілі болды.