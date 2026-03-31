Мыңдаған АҚШ десантшысы Таяу Шығысқа барады — Reuters
АСТАНА.KAZINFORM — АҚШ армиясының элиталық 82-ші әуе-десант дивизиясының сарбаздары Таяу Шығысқа келе бастады.
Reuters агенттігінің екі АҚШ шенеунігіне сілтеме жасай отырып хабарлауынша, Солтүстік Каролинада орналасқан десантшылар аймаққа орналастырылған мыңдаған қосымша матростарға, теңіз жаяу әскерлеріне және арнайы операциялар күштеріне қосылды. Демалыс күндері Таяу Шығысқа шамамен 2500 теңіз жаяу әскері келді.
Армияның қосымша персоналының құрамына 82-ші әуе-десант дивизиясының штаб-пәтерінің бөлімшелері, кейбір логистикалық және басқа да қолдау күштері және бір бригаданың жауынгерлік тобы кіреді.
Аты-жөнін атамауды өтінген шенеуніктер сарбаздардың қайда орналастырылатынын нақтыламады.
Иранға әскер жіберу туралы шешім әлі қабылданған жоқ, бірақ олар аймақтағы болашақ операциялар үшін өз мүмкіндіктерін арттырады, деп хабарлады дереккөз. Дереккөздің мәліметі бойынша, сарбаздар Иран соғысында бірнеше мақсатта, соның ішінде Иран мұнай экспортының 90%-ы өтетін Харг аралын басып алу әрекеті үшін пайдаланылуы мүмкін.
Осы айдың басында Reuters агенттігі Трамп әкімшілігінің аралды басып алу операциясын жүргізу мүмкіндігін талқылағанын хабарлады. Мұндай қадам өте қауіпті болар еді, себебі Иран аралға зымырандар мен дрондар арқылы жете алады.
Сонымен қатар, Трамп әкімшілігіндегі ішкі талқылаулар Ормуз бұғазы арқылы мұнай танкерлерінің қауіпсіз өтуін қамтамасыз ету үшін АҚШ әскерлерін Иран жеріне орналастыру мүмкіндігін де қарастырды. Reuters агенттігінің хабарлауынша, бұл миссияны негізінен әуе және әскери-теңіз күштері жүзеге асыратын болса да, ол сонымен қатар америкалық әскерді Иран жағалауына орналастыруды қамтуы мүмкін.
Бұған дейін АҚШ Таяу Шығысқа тағы бір әскери кемесін жіберген болатын.