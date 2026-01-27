Франция балаларға әлеуметтік желіге кіруге тыйым салмақшы
АСТАНА.KAZINFORM - Франция Парламентінің Төменгі Палатасы 15 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желілерге кіруге тыйым салатын заң жобасын (130-ға қарсы 21 дауыспен) мақұлдады. Заң жобасы жасөспірімдердің мектеп аумағында ұялы телефондарды пайдалануына да тыйым салады.
Заң жобасы балаларға онлайн әлеуметтік желі қызметіне кіруге тыйым салады. Кейбір білім беру платформалары босатылған. WhatsApp сияқты «жеке мессенджерлерге» де рұқсат.
Бұл шара жасөспірімдердің денсаулығын қорғауға бағытталған және үкімет пен президент Эмманюэль Макронның белсенді қолдауына ие болды. Заң жобасын енді Парламенттің Жоғарғы Палатасы қарауы керек. Ол сандық технологиялар министрі Анн Ле Энанфф уәде еткендей, «алдағы апталарда» өтеді.
Макронның өтініші бойынша үкімет заң жобасын қараудың жеделдетілген рәсімін бастады. Бұл парламенттің әр палатасында екі оқылымның орнына бір ғана оқылымды талап етеді. Франция көшбасшысы оны «маңызды қадам» деп атады.
- Француз халқының басым көпшілігі мұны талап етеді. Үкіметпен жемісті жұмыс істегеннен кейін Ұлттық Ассамблея жаңа ғана мақұлдады. Бұл үлкен қадам, - деп жазды Макрон өзінің X әлеуметтік желідегі парақшасында.
France 24 арнасының хабарлауынша, үкімет 2026 оқу жылының басынан бастап жаңа аккаунттар ашуға тыйым салуды және 2027 жылдың 1 қаңтарына дейін барлық пайдаланушылар үшін (қолданыстағы аккаунттарды қоса алғанда) жасын тексеруді енгізу арқылы тез арада әрекет етуді жоспарлап отыр.
Егер заң қабылданса, Франция желтоқсанның басында 16 жасқа толмағандарға әлеуметтік желілерді пайдалануға тыйым салған, Аустралиядан кейін кәмелетке толмағандарға қатысты осындай шектеу шараларын қабылдаған екінші ел болады.
Сонымен қатар, заң жобасының тағы бір бабында 2018 жылы енгізілген колледждерде - 11-15 жастағы балаларға арналған орта мектептерде - ұялы телефонды пайдалануға тыйым салуды кеңейту ұсынылады. Енді бұл тыйымды орта мектептерге де тарату жоспарланған.
Айта кетейік, Аустралия өткен жылдың соңында балаларға әлеуметтік желілерді пайдалануға тыйым салған әлемдегі алғашқы ел болды.