Франция мен Ұлыбритания атыс тоқтағаннан кейін Украинаға әскер жіберуге дайын
АСТАНА. KAZINFORM — Франция мен Ұлыбритания Украина аумағында атысты толық тоқтатқаннан кейін өз әскерлерін орналастыру ниетін растады. Бұл шешім «Батылдар коалициясы» мен АҚШ ұсынған қауіпсіздік кепілдіктері пакеті аясында қабылданып отыр және Ресей тарапынан болашақта қайта шабуыл жасау қаупінің алдын алуға бағытталған. Бұл туралы Euronews жазды.
Бұл міндеттеме сейсенбі күні Парижде өткен «Батылдар коалициясы» саммитінің қорытындысы бойынша Франция президенті Эммануэль Макрон, Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер және Украина президенті Владимир Зеленский қол қойған ресми декларацияда бекітілді.
Құжатқа сәйкес, Франция мен Ұлыбритания жетекшілік ететін көпұлтты күштер қақтығыс шебінен тыс аумақтарда — құрлықта, әуеде және теңізде орналастырылады. Макронның айтуынша, бұл қадам Ресейдің Украинаға қайта шабуыл жасауына жол бермеу үшін қажетті «сенімділік факторын» қамтамасыз етуге тиіс. Операцияға Түркия да қатысып, теңіз арқылы қолдау көрсетеді.
Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармердің мәлімдеуінше, атысты тоқтатқаннан кейін екі ел Украина аумағында әскери хабтар құрып, қару-жарақ пен әскери техниканы сақтауға арналған қорғалған нысандар салуды жоспарлап отыр. Бұл Украина Қарулы күштерінің қорғаныс қажеттіліктерін қолдауға бағытталған.
Қауіпсіздік кепілдіктері пакеті сондай-ақ АҚШ жетекшілік ететін атысты тоқтатуды бақылаудың жоғары технологиялық тетігін және Ресей тарапынан жаңа шабуыл жасалған жағдайда Украинаға көмек көрсету жөніндегі заңды міндеттемені қамтиды. Бұл міндеттеме НАТО-ның ұжымдық қорғанысқа арналған 5-бабына ұқсас үлгіде қалыптастырылуы мүмкін және әскери, логистикалық, экономикалық әрі дипломатиялық қолдауды көздейді.
Алайда бұл бастамаларды іске асыру үшін оларды коалицияға мүше елдердің ұлттық парламенттері ратификациялауы қажет. Украинаны қолдау деңгейі төмендеп жатқан кейбір мемлекеттерде бұл үдеріс күрделі болуы мүмкін. Ал АҚШ-та құжатты бекіту үшін ол Конгресс қарауына ұсынылады.
Сонымен қатар коалицияға кіретін әрбір елдің көпұлтты күштерге қосатын нақты үлесі мен ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі міндеттемелер аясындағы жауапкершілігі әзірге нақтыланған жоқ.
Айта кетейік, Зеленскийдің мәлімдеуінше, Киев АҚШ көшбасшыларының саммитін қаңтардың соңына дейін өткізуді жоспарлап отыр.