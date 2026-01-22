KZ
    Фристайл-акробатика: Милан-2026 Олимпиадасында ел намысын кім қорғайтыны белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Фристайл-акробатикадан әлем кубогінің алтыншы кезеңінен кейін, алдағы Олимпиадада Қазақстан атынан өнер көрсететін ұлттық құрама спортшылары анықталды. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігі хабарлады.

    Фристайл-акробатикадан Милан-2026 Олимпиадасында ел намысын кімдер қорғайды
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    Тізімге Дінмұхаммед Райымқұлов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асылхан Асан және Аяна Жолдас енді.

    Қазір Қазақстан төмендегі спорт түрлерінен лицензияға ие:

    Биатлон — Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов, Милана Генева, Айша Рақышева

    Конькимен жүгіру — Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко

    Шорт-трек — Абзал Әжіғалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан

    Мәнерлеп сырғанау — Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина

    Айта кетейік, Қазақстан стенд атудан Азия чемпионатында көш бастады.

    Тау шаңғы спортынан Милан-2026 Олимпиадасының жолдама иегері Александра Скороходова Италияның Поцца-ди-Фасса елді мекенінде өткен халықаралық жарыста чемпион атанды.

