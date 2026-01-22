KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    20:06, 22 Қаңтар 2026

    Қазақстандық спортшы тау шаңғысынан Италиядағы жарыста топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Тау шаңғы спортынан Милан-2026 Олимпиадасының жолдама иегері Александра Скороходова Италияның Поцца-ди-Фасса елді мекенінде өткен халықаралық жарыста чемпион атанды, деп хабарлады ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі.

    Александра Скороходова
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Отандасымыз слалом жарысында үздік нәтиже көрсетті.

    Жүлдегерлер тізімі:

    1. Александра Скороходова (Қазақстан) – 1:39.67

    2. Гаритано Итурбе (Испания) – 1:40.52

    3. Емма Гуггенхеймер (АҚШ) – 1:40.97

    Жарыста 15 елден 30 спортшы жүлдеге таласты.

    Айта кетейік, Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Қытайдағы турнирде төрт медаль жеңіп алды.

    Софья Самоделкина Төрт құрлық чемпионатында қысқа бағдарламада тоғызыншы орын алды.

    Қазақстанның бірінші, әлемнің 5-ракеткасы Елена Рыбакина Аустралия ашық чемпионатының үшінші айналымына өтті.

    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
