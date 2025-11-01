KZ
    15:54, 01 Қараша 2025

    Футболдан Чемпиондар лигасы: «Қайрат» пен «Семей» бүгін үшінші ойындарын өткізеді

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Қайрат» пен «Семей» футзал клубтары бүгін UEFA Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіндегі үшінші ойынын өткізеді.

    футзал
    Фото: «Қайрат» футзал клубы

    Алдымен төртінші топта алматылық «Қайрат» Қазақстан уақытымен 21:00-де косоволық «Приштина» командасымен шеберлік байқасады. Ойын «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.

    Алғашқы екі турда алматылық команда хорватиялық «Ново Вриемені» 3:2 есебімен жеңсе, одан кейін Португалияның «Спортингтен» 2:7 есебімен жеңіліп қалды.

    Ал «Приштина» бірінші ойында «Спортингтке» 1:19 есебімен ойсырай жеңілсе, келесі кезекте «Ново Вриемені» 7:6 есебімен тізе бүктірді.

    Сондай-ақ үшінші топта «Семей» Испанияның «Пальма» клубымен ойнайды. Кездесу Қазақстан уақытымен 23:30-де басталады.

    Қазірге дейін семейлік команда Чехияның «Хрудимін» 9:5 есебімен жеңсе, франциялық «Этуальға» 3:4 есебімен есе жіберіп қойды.

    Негізгі кезеңнің алғашқы екі ойынында испаниялық клуб «Этуальдан» 2:1, «Хрудимнен» 9:3 есебімен басым түсті.

    Осыған дейін УЕФА Конференциялар лигасының финалы Қазақстанда өтуі мүмкін екені туралы жаздық.

     

