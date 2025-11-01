Футболдан Чемпиондар лигасы: «Қайрат» пен «Семей» бүгін үшінші ойындарын өткізеді
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Қайрат» пен «Семей» футзал клубтары бүгін UEFA Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіндегі үшінші ойынын өткізеді.
Алдымен төртінші топта алматылық «Қайрат» Қазақстан уақытымен 21:00-де косоволық «Приштина» командасымен шеберлік байқасады. Ойын «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Алғашқы екі турда алматылық команда хорватиялық «Ново Вриемені» 3:2 есебімен жеңсе, одан кейін Португалияның «Спортингтен» 2:7 есебімен жеңіліп қалды.
Ал «Приштина» бірінші ойында «Спортингтке» 1:19 есебімен ойсырай жеңілсе, келесі кезекте «Ново Вриемені» 7:6 есебімен тізе бүктірді.
Сондай-ақ үшінші топта «Семей» Испанияның «Пальма» клубымен ойнайды. Кездесу Қазақстан уақытымен 23:30-де басталады.
Қазірге дейін семейлік команда Чехияның «Хрудимін» 9:5 есебімен жеңсе, франциялық «Этуальға» 3:4 есебімен есе жіберіп қойды.
Негізгі кезеңнің алғашқы екі ойынында испаниялық клуб «Этуальдан» 2:1, «Хрудимнен» 9:3 есебімен басым түсті.
Осыған дейін УЕФА Конференциялар лигасының финалы Қазақстанда өтуі мүмкін екені туралы жаздық.