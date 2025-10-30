Футзалдан Чемпиондар лигасында «Қайрат» пен «Семей» қарсыластарына есе жіберді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Қайрат» пен «Семей» футзал клубтары UEFA Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіндегі екінші ойынында қарсыластарына есе жіберді. Алматылық клуб төртінші топта екінші кездесуде португалиялық «Спортинг» командасымен кездесті.
Кездесу барысында олар қарсылас қақпасына екі гол соғып, өз қақпасына жеті гол жіберіп алды. Салдарынан қарсыласына 2:7 есебімен есе жіберді.
Қазақстандық команда бұдан бұрын Хорватияның «Ново Вриеме» командасын 3:2 есебімен жеңген еді. Топтағы үшінші кездесуін 1 қарашада «Приштина» клубына қарсы өткізеді
Сондай-ақ «Семей» футзал клубы екінші ойынында франциялық «Этуаль» командасынан 3:4 есебімен жеңіліп қалды.
Енді қазақстандық команда үшінші топтағы соңғы ойынын 1 қарашада «Пальма» (Испания) клубына қарсы өткізеді.
Айта кетсек, бұдан бұрын «Семей» клубы «Хрудим» командасын 9:5 есебімен жеңген еді.