    Футболдан еліміздің әйелдер лигасының екінші туры басталады

    АСТАНА. KAZINFORM - Ойындар 4 және 5 мамыр күндеріне белгіленген.

    Фото: Kffleague.kz

    Биылғы маусым отандық әйелдер футболы тарихындағы ең ауқымды әрі қызықты кезеңдердің бірі болмақ. Чемпионатқа 19 команда қатысып, лига екі конференцияға бөлінді. А конференциясында - 9 команда, В конференциясында - 10 команда ойнайды.

    Командалар екі кезеңдік жүйе бойынша өзара кездесу өткізеді. Одан кейін әр конференциядан 1 және 2 орын алған клубтар жартылай финал мен финалда чемпиондық үшін таласады.

    Бүгін, 4 мамырда А конференциясында командалар өзара сайысқа түседі.

    А конференциясы

    «Каспий» (Ақтау) - «Қайсар» (Қызылорда)

    «Ұлытау» (Жезқазған) - «Тұран» (Түркістан)

    «Қайрат» (Алматы) - «Ордабасы» (Шымкент)

    «Жетісу» (Талдықорған) - «Атырау»

    5 мамыр

    В конференциясы

    «Елімай» (Семей) - «Тобыл» (Қостанай)

    «Қызылжар» (Петропавл) - «Ертіс» (Павлодар)

    «Алтай» (Өскемен) - «Шахтер» (Қарағанды)

    «Ақтөбе» - «Астана»

    «Жеңіс» (Астана) - «Оқжетпес» (Көкшетау).

    Биыл ел біріншілігінде «Ақтөбе», БИІК, «Томирис-Тұран» клубтары жүлделі орындарға таласады деп күтіледі. Былтыр футболдан әйелдер лигасында «Ақтөбе» тұңғыш рет чемпион атанды.

    Еске салсақ, алғашқы турдан кейін «Ақтөбе» командасы турнир кестесінде көш басында келеді.

    Ақбота Тұрсынбек
