Футболдан еліміздің әйелдер лигасының екінші туры басталады
АСТАНА. KAZINFORM - Ойындар 4 және 5 мамыр күндеріне белгіленген.
Биылғы маусым отандық әйелдер футболы тарихындағы ең ауқымды әрі қызықты кезеңдердің бірі болмақ. Чемпионатқа 19 команда қатысып, лига екі конференцияға бөлінді. А конференциясында - 9 команда, В конференциясында - 10 команда ойнайды.
Командалар екі кезеңдік жүйе бойынша өзара кездесу өткізеді. Одан кейін әр конференциядан 1 және 2 орын алған клубтар жартылай финал мен финалда чемпиондық үшін таласады.
Бүгін, 4 мамырда А конференциясында командалар өзара сайысқа түседі.
А конференциясы
«Каспий» (Ақтау) - «Қайсар» (Қызылорда)
«Ұлытау» (Жезқазған) - «Тұран» (Түркістан)
«Қайрат» (Алматы) - «Ордабасы» (Шымкент)
«Жетісу» (Талдықорған) - «Атырау»
5 мамыр
В конференциясы
«Елімай» (Семей) - «Тобыл» (Қостанай)
«Қызылжар» (Петропавл) - «Ертіс» (Павлодар)
«Алтай» (Өскемен) - «Шахтер» (Қарағанды)
«Ақтөбе» - «Астана»
«Жеңіс» (Астана) - «Оқжетпес» (Көкшетау).
Биыл ел біріншілігінде «Ақтөбе», БИІК, «Томирис-Тұран» клубтары жүлделі орындарға таласады деп күтіледі. Былтыр футболдан әйелдер лигасында «Ақтөбе» тұңғыш рет чемпион атанды.
Еске салсақ, алғашқы турдан кейін «Ақтөбе» командасы турнир кестесінде көш басында келеді.
