Футболдан Қазақстан құрамасы әлем чемпионаты іріктеу кезңіне дайындығын бастады
АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы 2026 жылғы Әлем чемпионатының қыркүйек айында өтетін іріктеу матчтарына дайындығын бастады.
Құрама әлі толық емес. Алдағы уақытта біртіндеп футболшылар қатарға қосылады.
Айта кетейік, қазақстандық футболшылар қыркүйекте «Астана Аренада» Уэльсті қабылдап, сырт алаңда Бельгиямен кездеседі.
Ойыншылар тізімі төмендегіше:
Қақпашылар: Мұхаммеджан Сейсен («Астана»), Темірлан Анарбеков («Қайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»);
Қорғаушылар: Әлібек Қасым, («Ақтөбе»), Ян Вороговский («Астана»), Нұралы Әліп («Зенит», Ресей), Наурызбек Жагоров («Тобыл»), Еркін Тапалов («Қайрат»), Сергей Малый, Ұлар Жаксыбаев, Сұлтанбек Астанов (бәрі – «Ордабасы»);
Жартылай қорғаушылар: Ислам Чесноков («Тобыл»), Бактиер Зайнутдинов («Динамо Мәскеу», Ресей), Рамазан Оразов, Алмас Төлібай, Ғалымжан Кенжебек (бәрі – «Елімай»), Дәурен Жұмат, Серікжан Мужиков (екеуі де – «Оқжетпес»), Дінмұхамед Қараман («Жеңіс»), Бағдат Қайыров («Ақтөбе»), Дамир Қасабулат («Қайрат»);
Шабуылшылар: Оралхан Өміртаев («Ақтөбе»), Максим Самородов («Ахмат», Ресей), Дастан Сатпаев («Қайрат»), Иван Свиридов («Елімай»).
Еске салсақ, футболдан UEFA Еуропа лигасы негізгі кезеңінің жеребесі тартылды.