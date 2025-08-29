KZ
    Футболдан UEFA Конференция лигасы негізгі кезеңінің жеребесі тартылды

    АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан UEFA Конференция лигасы негізгі кезеңінің жеребесі тартылды.

    Фото: uefa.com

    Жарыстың аталған сатысында барлығы 36 команда сынға түседі. 

    Бұл турнирде командалар алты ойыннан өткізеді. Алғашқы тур ойындары 2025 жылдың 2 қазанына белгіленсе, алтыншы тур 18 желтоқсанға жоспарланған. Плей-офф 2026 жылдың 19 және 26 ақпанында өтсе, 1/8 финал 12 және 19 ақпанда болады. 

    Ал ширек финал 9 және 19 сәуір, жартылай финал 30 сәуір және 7 мамырға ойналса, финал 27 мамырда болады.

    Бірінші себет:

    • «Фиорентина» (Италия): «Рапид», «Динамо» Киев, «Майнц», АЕК Афины, «Сигма», «Лозанна-Спорт»;
    • «АЗ Алкмар» (Нидерланд): «Слован» Братислава, «Кристал Пэлас», «Ягеллония», «Дрита», АЕК Ларнака, «Шелбурн»;
    • «Шахтер» (Украина): «Легия», «Шемрок Роверс», «Риека», «Абердин», «Брейдаблик», Хамрунс Спартанс»;
    • «Слован» Братислава (Словакия): «АЗ Алкмар», «Райо Вальекано», «Страсбур», КуПС, «Шкендия», «Хеккен»;
    • «Рапид» (Аустрия): «Фиорентина», «Лех», «Омония», «Зриньски Мостар», «Ракув», «Университатя»;
    • «Легия» (Польша): «Шахтер», «Спарта», «Целе», «Линкольн», «Самсунспор», «Ноа»;

    Екінші себет:

    • «Спарта» (Чехия): «Легия», «Шемрок Роверс», «Риека», «Абердин», «Ракув», «Университатя»;
    • «Динамо» Киев (Украина): «Фиорентина», «Кристал Пэлас», «Омония», «Зриньски Мостар», «Самсунспор», «Ноа»;
    • «Кристал Пэлас» (Англия): «АЗ Алкмар», «Динамо» Киев, «Страсбур», КуПС, АЕК Ларнака, «Шелбурн»;
    • «Лех» (Польша): «Рапид», «Райо Вальекано», «Майнц», «Линкольн», «Сигма», «Лозанна-Спорт»;
    • «Райо Вальекано» (Испания): «Слован» Братислава, «Лех», «Ягеллония», «Дрита», «Шкендия», «Хеккен»;
    • «Шемрок Роверс» (Ирландия): «Шахтер», «Спарта», «Целе», АЕК Афины, «Брейдаблик», Хамрунс Спартанс»;

    Үшінші себет:

    • «Омония» (Кипр): «Рапид», «Динамо» Киев, «Майнц», «Дрита», «Ракув», «Лозанна-Спорт»;
    • «Майнц» (Германия): «Фиорентина», «Лех», «Омония», «Зриньски Мостар», «Самсунспор», «Университатя»;
    • «Страсбур» (Франция): «Слован» Братислава, «Кристал Пэлас», «Ягеллония», «Абердин», «Брейдаблик», «Хеккен»;
    • «Ягеллония» (Польша): «АЗ Алкмар», «Райо Вальекано», «Страсбур», КуПС, «Шкендия», «Хамрунс Спартанс»;
    • «Целе» (Словения): «Легия», «Шемрок Роверс», «Риека», АЕК Афины, «Сигма», «Шелбурн»;
    • «Риека» (Хорватия): «Шахтер», «Спарта», «Целе», «Линкольн», АЕК Ларнака, «Ноа»;

    Төртінші себет:

    • «Зриньски Мостар» (Босния және Герцогвина): «Рапид», «Динамо» Киев, «Майнц», «Линкольн», «Ракув», «Хеккен»;
    • «Линкольн» (Гибралтар): «Легия», «Лех», «Риека», «Зриньски Мостар», «Сигма», Хамрунс Спартанс»;
    • КуПС (Финляндия): «Слован» Братислава, «Кристал Пэлас», «Ягеллония», «Дрита», «Брейдаблик», «Лозанна-Спорт»;
    • АЕК Афины (Грекия): «Фиорентина», «Шемрок Роверс», «Целе», «Абердин», «Самсунспор», «Университатя»;
    • «Абердин» (Шотландия): «Шахтер», «Спарта», «Страсбур», АЕК Афины, АЕК Ларнака, «Ноа»;
    • «Дрита» (Косово): «АЗ Алкмар», «Райо Вальекано», «Омония», КуПС, «Шкендия», «Шелбурн»;

    Бесінші себет:

    • «Брейдаблик» (Исландия): «Шахтер», «Шемрок Роверс», «Страсбур», КуПС, «Самсунспор», «Лозанна-Спорт»;
    • «Сигма» (Чехия): «Фиорентина», «Лех», «Целе», «Линкольн», «Ракув», «Ноа»;
    • «Самсунспор» (Түркия): «Легия», «Динамо» Киев, «Майнц», АЕК Афины, «Брейдаблик», Хамрунс Спартанс»;
    • «Ракув» (Польша): «Рапид», «Спарта», «Омония», «Зриньски Мостар», «Сигма», «Университатя»;
    • АЕК Ларнака (Кипр): «АЗ Алкмар», «Кристал Пэлас», «Риека», «Абердин», «Шкендия», «Хеккен»;
    • «Шкендия» (Солтүстік Македния): «Слован» Братислава, «Райо Вальекано», «Ягеллония», «Дрита», АЕК Ларнака, «Шелбурн»;

    Алтыншы себет:

    • «Хеккен» (Швеция): «Слован» Братислава, «Райо Вальекано», «Страсбур», «Зриньски Мостар», АЕК Ларнака, «Шелбурн»;
    • «Лозанна-Спорт» (Швейцария): «Фиорентина», «Лех», «Омония», КуПС, «Брейдаблик», Хамрунс Спартанс»;
    • «Университатя» (Румыния): «Рапид», «Спарта», «Майнц», АЕК Афины, «Ракув», «Ноа»;
    • «Хамрунс Спартанс» (Мальта): «Шахтер», «Шемрок Роверс», «Ягеллония», «Линкольн», «Самсунспор», «Лозанна-Спорт»;
    • «Ноа» (Армения): «Легия», «Динамо» Киев, «Риека», «Абердин», «Сигма», «Университатя»;
    • «Шелбурн» (Ирландия): «АЗ Алкмар», «Кристал Пэлас», «Целе», «Дрита», «Шкендия», «Хеккен».

    Еске салсақ, бұдан бұрын Еуропа лигасында топтық кезең жеребесі тартылды.

