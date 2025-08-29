23:10, 29 Тамыз 2025 | GMT +5
Футболдан UEFA Конференция лигасы негізгі кезеңінің жеребесі тартылды
АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан UEFA Конференция лигасы негізгі кезеңінің жеребесі тартылды.
Жарыстың аталған сатысында барлығы 36 команда сынға түседі.
Бұл турнирде командалар алты ойыннан өткізеді. Алғашқы тур ойындары 2025 жылдың 2 қазанына белгіленсе, алтыншы тур 18 желтоқсанға жоспарланған. Плей-офф 2026 жылдың 19 және 26 ақпанында өтсе, 1/8 финал 12 және 19 ақпанда болады.
Ал ширек финал 9 және 19 сәуір, жартылай финал 30 сәуір және 7 мамырға ойналса, финал 27 мамырда болады.
Бірінші себет:
- «Фиорентина» (Италия): «Рапид», «Динамо» Киев, «Майнц», АЕК Афины, «Сигма», «Лозанна-Спорт»;
- «АЗ Алкмар» (Нидерланд): «Слован» Братислава, «Кристал Пэлас», «Ягеллония», «Дрита», АЕК Ларнака, «Шелбурн»;
- «Шахтер» (Украина): «Легия», «Шемрок Роверс», «Риека», «Абердин», «Брейдаблик», Хамрунс Спартанс»;
- «Слован» Братислава (Словакия): «АЗ Алкмар», «Райо Вальекано», «Страсбур», КуПС, «Шкендия», «Хеккен»;
- «Рапид» (Аустрия): «Фиорентина», «Лех», «Омония», «Зриньски Мостар», «Ракув», «Университатя»;
- «Легия» (Польша): «Шахтер», «Спарта», «Целе», «Линкольн», «Самсунспор», «Ноа»;
Екінші себет:
- «Спарта» (Чехия): «Легия», «Шемрок Роверс», «Риека», «Абердин», «Ракув», «Университатя»;
- «Динамо» Киев (Украина): «Фиорентина», «Кристал Пэлас», «Омония», «Зриньски Мостар», «Самсунспор», «Ноа»;
- «Кристал Пэлас» (Англия): «АЗ Алкмар», «Динамо» Киев, «Страсбур», КуПС, АЕК Ларнака, «Шелбурн»;
- «Лех» (Польша): «Рапид», «Райо Вальекано», «Майнц», «Линкольн», «Сигма», «Лозанна-Спорт»;
- «Райо Вальекано» (Испания): «Слован» Братислава, «Лех», «Ягеллония», «Дрита», «Шкендия», «Хеккен»;
- «Шемрок Роверс» (Ирландия): «Шахтер», «Спарта», «Целе», АЕК Афины, «Брейдаблик», Хамрунс Спартанс»;
Үшінші себет:
- «Омония» (Кипр): «Рапид», «Динамо» Киев, «Майнц», «Дрита», «Ракув», «Лозанна-Спорт»;
- «Майнц» (Германия): «Фиорентина», «Лех», «Омония», «Зриньски Мостар», «Самсунспор», «Университатя»;
- «Страсбур» (Франция): «Слован» Братислава, «Кристал Пэлас», «Ягеллония», «Абердин», «Брейдаблик», «Хеккен»;
- «Ягеллония» (Польша): «АЗ Алкмар», «Райо Вальекано», «Страсбур», КуПС, «Шкендия», «Хамрунс Спартанс»;
- «Целе» (Словения): «Легия», «Шемрок Роверс», «Риека», АЕК Афины, «Сигма», «Шелбурн»;
- «Риека» (Хорватия): «Шахтер», «Спарта», «Целе», «Линкольн», АЕК Ларнака, «Ноа»;
Төртінші себет:
- «Зриньски Мостар» (Босния және Герцогвина): «Рапид», «Динамо» Киев, «Майнц», «Линкольн», «Ракув», «Хеккен»;
- «Линкольн» (Гибралтар): «Легия», «Лех», «Риека», «Зриньски Мостар», «Сигма», Хамрунс Спартанс»;
- КуПС (Финляндия): «Слован» Братислава, «Кристал Пэлас», «Ягеллония», «Дрита», «Брейдаблик», «Лозанна-Спорт»;
- АЕК Афины (Грекия): «Фиорентина», «Шемрок Роверс», «Целе», «Абердин», «Самсунспор», «Университатя»;
- «Абердин» (Шотландия): «Шахтер», «Спарта», «Страсбур», АЕК Афины, АЕК Ларнака, «Ноа»;
- «Дрита» (Косово): «АЗ Алкмар», «Райо Вальекано», «Омония», КуПС, «Шкендия», «Шелбурн»;
Бесінші себет:
- «Брейдаблик» (Исландия): «Шахтер», «Шемрок Роверс», «Страсбур», КуПС, «Самсунспор», «Лозанна-Спорт»;
- «Сигма» (Чехия): «Фиорентина», «Лех», «Целе», «Линкольн», «Ракув», «Ноа»;
- «Самсунспор» (Түркия): «Легия», «Динамо» Киев, «Майнц», АЕК Афины, «Брейдаблик», Хамрунс Спартанс»;
- «Ракув» (Польша): «Рапид», «Спарта», «Омония», «Зриньски Мостар», «Сигма», «Университатя»;
- АЕК Ларнака (Кипр): «АЗ Алкмар», «Кристал Пэлас», «Риека», «Абердин», «Шкендия», «Хеккен»;
- «Шкендия» (Солтүстік Македния): «Слован» Братислава, «Райо Вальекано», «Ягеллония», «Дрита», АЕК Ларнака, «Шелбурн»;
Алтыншы себет:
- «Хеккен» (Швеция): «Слован» Братислава, «Райо Вальекано», «Страсбур», «Зриньски Мостар», АЕК Ларнака, «Шелбурн»;
- «Лозанна-Спорт» (Швейцария): «Фиорентина», «Лех», «Омония», КуПС, «Брейдаблик», Хамрунс Спартанс»;
- «Университатя» (Румыния): «Рапид», «Спарта», «Майнц», АЕК Афины, «Ракув», «Ноа»;
- «Хамрунс Спартанс» (Мальта): «Шахтер», «Шемрок Роверс», «Ягеллония», «Линкольн», «Самсунспор», «Лозанна-Спорт»;
- «Ноа» (Армения): «Легия», «Динамо» Киев, «Риека», «Абердин», «Сигма», «Университатя»;
- «Шелбурн» (Ирландия): «АЗ Алкмар», «Кристал Пэлас», «Целе», «Дрита», «Шкендия», «Хеккен».
Еске салсақ, бұдан бұрын Еуропа лигасында топтық кезең жеребесі тартылды.