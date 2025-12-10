KZ
    21:58, 10 Желтоқсан 2025

    Гандболдан әлем чемпионатында Қазақстан әйелдер құрамасы Иранды жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы 2025 жылғы әлем чемпионатында қай орын алғаны белгілі болды.

    Гандболдан әлем чемпионатында Қазақстан әйелдер құрамасы Иранды жеңді
    Фото: Нұрғали Жұмағазы / ҰОК

    Қазақстандық гандболшылар 31-орын күшін сайыста Иран құрамасын 31:24 есебімен тізе бүктірді.

    Отандастарымыз қазірге дейін алты кездесуде қарсыластарына есе жіберіп қойды. Алдымен іріктеу сатысының топтық кезеңінде Анголаға 20:38, Норвегияға 16:41, Оңтүстік Кореяға 17:35 есебімен жеңіліп қалды.

    Одан дейін 24-32 орындар үшін плей-офф сатысында екінші топта Кубаға 28:29, Қытайға 30:32, Египетке 18:30 есебімен жол берді. 

    Қазақстандық гандболшылар 2008 жылы Олимпиадада 10-орынға алған еді. Одан кейінгі жылдарда дүбірлі додадан тыс қалды.

    Отандастарымыз қазірге дейін әлем чемпионатында жеті мәрте бақ сынады. Олардың жоғары жетістігі — 2007 жылғы 18-орын.

    Әлем чемпионатында финал мен 3-орын үшін сайыс 14 желтоқсанға белгіленген.

    Гандболдан әйелдер арасындағы әлем чемпионаты 1957 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді. Қазірге дейін Ресей — 7, Норвегия мен Германия -4, Франция — 3, Венгрия, Сербия, Дания, Румыния, Нидерланд, Чехословакия, Оңтүстік Корея мен Бразилия -1 мәрте чемпион атанды.

    Гандбол Спорт
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
