Германия министрінің ұшағы істен шықты - АҚШ-қа ұшатын рейс тоқтатылды
АСТАНА.KAZINFORM - Германияның ауыл шаруашылығы министрі Алоис Райнер 17 қарашада Бундесвер арнайы әуе қызметінің Global 5000 ұшағымен АҚШ-қа ұшпақшы болған, алайда ұшақ екі сағаттан кейін «техникалық себептерге» байланысты әуежайға оралуға мәжбүр болды, деп хабарлайды DW. https://t.me/dwglavnoe/58266
Енді Райнер және оның командасы АҚШ-қа жоспарланған рейспен ұшуға мәжбүр, ал Небраскаға бұрын жоспарланған сапары тоқтатылды. Райнер тікелей Вашингтонға барады, онда ол АҚШ Ауыл шаруашылығы министрлігінде келіссөздер жүргізіп, конгресс мүшелерімен кездесуі керек.
Германия министрлігі өкілінің айтуынша, рейс жанармай индикаторының істен шығуына байланысты тоқтатылды.
Үкімет ұшағы мұндай ақауға алғаш рет тап болып отырған жоқ: Сыртқы істер министрі Йоханн Вадефуль бұған дейін Колумбияда өткен ЕО-Латын Америкасы саммитіне қатыспас бұрын ұшақтың істен шығуына байланысты жоспарын өзгертуге мәжбүр болған.
Вадефуль негізін қалаушы Анналена Бербок та 2023 жылдың тамыз айында Аустралия, Жаңа Зеландия және Фиджиге сапарын тоқтатты. Себебі оның Airbus A340 ұшағының қақпақты тарту жүйесі Абу-Дабиде жанармай құйғаннан кейін екі рет істен шықты. Ақыры ол жоспарланған рейспен Германияға оралуға мәжбүр болды, кейінірек сапарын жалғастырды.
Бұған дейін Конго Демократиялық Республикасының министрі отырған ұшақ ұшу-қону жолағынан шығып кетіп, өртеніп кеткен.
Сондай-ақ, Үндістандағы ұшақ апаты кезінде құтқарушылар 60 адамның денесін тапқанын жазған едік.