Германия үкіметінде сириялықтарды еліне қайтару мәселесі бойынша дау туындады
АСТАНА.KAZINFORM - Германия Ішкі істер министрлігі мен Сыртқы істер министрлігі арасында Сирияға депортацияны қайта бастау жоспары бойынша ашық жанжал басталды. Ішкі істер министрлігі коалициялық келісімді орындауды талап етеді. Оған сәйкес «Депортация қылмыскерлерден басталуы керек», деп хабарлайды BILD.
Бұл ұстаным жақында қираған Дамаск қаласына барып, «мұндай ауқымды қирауды бұрын-соңды көрмегенін» мәлімдеген Сыртқы істер министрі Йоханн Вадефуль мәлімдемелеріне қайшы келеді. Ол қазіргі жағдайда сириялық босқындардың оралуы «өте шектеулі жағдайларда ғана мүмкін» екенін мәлімдеді, себебі ел инфрақұрылымының көп бөлігі қираған.
Ішкі істер министрлігі, керісінше, оралу үшін жағдай жасауға болатынына сенімді. Ведомство өкілі Берлин Дамаскпен депортацияға рұқсат беру туралы келісім бойынша келіссөздер жүргізіп жатқанын және босқындар жөніндегі федералды басқарма сириялықтардың, негізінен отбасынсыз келген жас, еңбекке жарамды ер адамдардың өтініштерін қайта қарауды бастағанын айтты.
