Голливуд жұлдыздары Чак Норристің қазасына көңіл айтты
АСТАНА. KAZINFORM — 20 наурыз күні 86 жасында, америкалық актер және жекпе-жек шебері Чак Норрис дүниеден озды. Америкалық БАҚ хабарлағандай, ол соңғы жылдарын өткізген Гавай аралының Кауаи жерінде қайтыс болды. Актордың өлімі жанкүйерлер үшін күтпеген жағдай болды: аз уақыт бұрын ол әлеуметтік желілерде видеолар жариялап, жасына байланысты әзілдеген еді. Бұл туралы BILD жазды.
Киноиндустриядағы әріптестері актердің отбасына көңіл айтты. Арнольд Шварценеггер Норристі боевик жанрының басты иконаларының бірі деп атап, достық пен бірлескен жұмыстарға алғыс білдірді.
Сильвестр Сталлоне «Неудержимые-2» фильмінің түсірілімдерін еске алып, Норристің тек экранда ғана емес, өмірде де құрметке лайық адам болғанын айтты.
Жан-Клод Ван Дамм пен Дольф Лундгрен де оны бірнеше буын актерлер мен спортшыларға үлгі деп санайтынын жеткізді. Лундгрен: «Құрмет, қарапайымдылық және күш – осы қасиеттерімен ерекшеленді Норрис. Сағынатын боламыз, досым», – деп жазды.
Чак Норрис әлемге өзінің фильмдері, «Крутой Уокер» сериалы және Чак Норрис туралы мемдер арқылы танылды, онда оны керемет күшке ие адам ретінде бейнелеген. Голливудта оны ХХ ғасырдың соңындағы боевик жанрының ең танымал тұлғаларының бірі деп атаған.
