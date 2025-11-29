Гонконгтағы өрт оқиғасына қатысты сегіз адам тұтқынға алынды
АСТАНА. KAZINFORM — Гонконгтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуелсіз комиссиясы 28 қарашада тұрғын үй кешеніндегі өртке қатысты тергеу аясында сегіз адамды тұтқындағанын хабарлады, деп жазады ТАСС.
South China Morning Post (SCMP) газетінің мәліметтері бойынша, таңертең Will Power Architects компаниясының екі директоры тұтқындалды. Олар өрт шыққан Wang Fuk Court кешенінде жүргізілген жұмыстарды бақылаған.
Кейіннен тағы алты адам құрықталды, оның ішінде құрылыс сөрелерін орнатумен айналысқан субподрядтық компанияның екі иесі бар. Сондай-ақ, комиссия қызметкерлері 13 кеңседе, оның ішінде консалтингтік компания мен субподрядтық ұйымның кеңселерінде тінту жүргізіп, техникалық құжаттар мен банктік анықтамаларды тәркілеген.
27 қарашада Prestige Construction & Engineering Co Limited құрылыс компаниясының үш қызметкері ұсталды, олар өрт шыққан кешенде жөндеу жұмыстарын жүргізген.
Компанияның екі директоры мен инженер-консультанты өрттің салдарынан адамдардың өліміне әкеп соққан іс-әрекеттері үшін абайсызда кісі өлтіру қылмысымен айыпталып отыр. Тергеу мәліметтері бойынша, алдын ала тергеу қорытындылары өрт кезінде жүргізілген жөндеу жұмыстары үшін қолданылған қорғаныш торлары, брезенттер мен пластикалық пленкалар өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болмауы мүмкін екенін көрсетті.
Wang Fuk Court кешеніндегі өрт Гонконг тарихындағы ең ірі апат болып, 128 адамның өмірін жалмады. Бұған дейін ең көп адам құрбан болған өрт 1996 жылы Garley Building кешенінде болған еді, онда 41 адам қаза тауып, 81 адам жарақат алған. Ал Гонконгтың тарихындағы ең үлкен апат 1918 жылы 27 ақпанда болған. Сол кезде Хэппи-Вэлли ипподромында уақытша трибуна құлап, өрт шыққаннан кейін 600-ден астам адам қаза тапқан.
Бұған дейін Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Гонконгтағы өртке байланысты Қытай Президенті Си Цзиньпинге көңіл айтқан еді.