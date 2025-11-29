Гонконгтағы өрттен қаза тапқандардың отбасыларына 25,7 мың доллардан төленеді
АСТАНА. KAZINFORM — Гонконг билігі өрт кезінде қаза тапқан және зардап шеккен жандардың отбасыларына өтемақы төлейді, деп хабарлайды ТАСС.
South China Morning Post газетінің хабарлауынша, әрбір қаза тапқан адамның отбасы 200 мың гонконг долларын (25,7 мың АҚШ доллары) және жерлеу рәсімін өткізу үшін мемлекеттік қолдау қаражатын алады. Ал бұл оқиғада зардап шеккен әрбір адам бұдан бұрын уәде етілген 10 мың гонконг долларына (1,3 мың АҚШ доллары) қосымша ретінде 50 мың гонконг доллары (6,4 мың АҚШ доллары) мөлшерінде жәрдемақы алады.
Бұдан бөлек, әрбір зардап шеккен отбасыға күнделікті мәселелерді шешуге көмектесетін арнайы әлеуметтік қызметкер бекітіледі. Сонымен қатар барлық зардап шеккендерге уақытша тұрғын үй тегін беріледі.
Айта кетейік, өрт сәрсенбі күні Гонконгтың жаңа аумағы саналатын Тай По ауданындағы Wang Fuk Court деп аталатын сегіз биік тұрғын үйден тұратын кешенде басталған. Бір ғимаратқа іс жүзінде зақым келмеген, ал жеті ғимаратты жалын шарпыған. Өрт ғимараттарға косметикалық жөндеу жүргізу үшін орнатылған бамбук құрылыс панельдері арқылы тез таралған. Кешенде шамамен 2 мың пәтер бар, онда 4 мыңға жуық адам тұрады.
Бұған дейін Гонконгтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуелсіз комиссиясы тұрғын үй кешеніндегі өртке қатысты тергеу аясында сегіз адамды ұстағаны хабарланған еді.