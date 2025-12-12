KZ
    10:44, 12 Желтоқсан 2025

    Гуанчжоу – Алматы әуе рейсінде жолаушы қайтыс болды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Әлеуметтік желіде Гуанчжоу – Алматы рейсінде бір жолаушының қайтыс болғаны туралы хабар тарады. 

    Гуанчжоу – Алматы әуе рейсінде жолаушы қайтыс болды
    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform

    Көліктегі полиция департаменті Kazinform тілшісіне бұл ақпаратты растады. 

    Алматы әуежайындағы желілік полиция бөлімі аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғады.

    – Алдын ала өлім себебі – созылмалы ауру. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Оның нәтижесі бойынша процессуалдық шешім қабылданады. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді, - делінген хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін Ақтөбе – Алматы бағытындағы әуе рейсінде жолаушы көз жұмғанын жазған едік. 

    SCAT әуе компаниясының DV 712 рейсі 9 желтоқсан күні кешкісін Ақтөбе – Алматы бағытында жолға шыққан. Алайда көп ұзамай жолаушылардың бірі өзін жайсыз сезінген. Сол кезде әуе командирі Ақтөбе әуежайына қайта оралуға шешім қабылдап, ұшақ сағат 22:50-де Ақтөбе әуежайына қайта қонды. Ұшақ әуежайға қонған соң шұғыл медициналық көмек көрсетілді. Алайда жолаушыны аман алып қалу мүмкін болмады.

    Оқиға Ұшақ Алматы Қытай Жолаушы
