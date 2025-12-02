KZ
    18:22, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Гүлнәр Бажкенова екі айға үйқамаққа алынды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Orda.kz сайтының бас редакторы Гүлнәр Бажкенова екі айға үйқамаққа алынды.

    Уголовное дело возбуждено в отношении Гульнары Бажкеновой
    Гүлнар Бажкенованың әлеуметтік желідегі парақшасынан

    Бұл туралы Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі растады.

    – Сот тергеу органдарының өтініші негізінде күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде «үйқамаққа» алуды санкциялады, - делінген хабарламада.

    Ведомствоның мәліметінше, қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр.

    – Оқиғаның мән-жайы анықталып, жәбірленушілердің уәждері мен мәліметтері жан-жақты тексеріліп жатыр, - деп хабарлады полиция департаменті.

    Еске салайық, бұған дейін Orda.kz интернет-ресурсының бас редакторы Гүлнәр Бажкеноваға қатысты бірнеше рет көрінеу жалған ақпарат тарату фактілері бойынша қылмыстық істер қозғалғанын хабарлаған едік.



