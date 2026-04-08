Ханде Эрчелдің есірткіге тапсырған тест қорытындысы жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Танымал түрік актрисасына қатысты тергеу амалдары жүргізілді, бірақ тест қорытындылары оған қатысты күдікті растаған жоқ, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы меншікті тілшісі.
Түрік актрисасы, «Есігімді қақшы» (түрікше: «Sen Çal Kapımı») телехикаясының жұлдызы Ханде Эрчел Ыстанбұл қалалық прокуратурасы ел шоу-бизнесі өкілдері арасында заңсыз заттарды қолдану ықтималдығына қатысты бастаған тергеу ісінде тексерілгендер қатарына кірді.
Оны шақыру туралы шешім қабылданғаннан кейін актриса шетелден Түркияға оралып, куәлік берді. Кейіннен ол Сот медицинасы институтында медициналық тексеруден өтті, одан биоматериал алынды.
Түрік БАҚ хабарлауынша, актрисаның тест қорытындысы оның ағзасында заңсыз заттар жоқ екенін көрсетті.
Эрчел өз куәлігінде ешқашан есірткі немесе қоздырғыш заттарды қолданбағанын атап өтті. Ол сондай-ақ 13 жыл бойы қоғам назарында болғанын және көрермендер алдындағы жауапкершілігін түсінетінін қосып өтті.
— Мен әрқашан салауатты өмір салтын ұстанып келемін, бұған ішінара мамандығым себеп болды. Мен көпшілікке үлгі екенімді түсініп, соған сай өмір сүруге тырысып жүрмін. Менің есімім осындай іспен байланыстырылғанына қатты қынжыламын, — деді тележұлдыз.
Сараптама актрисаның ұстанымын растап, тергеуге қатысты кез келген күдікті жойды.
Еске сала кетсек, Түркиядағы есірткі ісінде танымал он адамның жетеуінде тест қорытындысы есірткі бар екенін көрсетті.
Сондай-ақ бұл елде есірткі мен заңсыз бәс тігулерге қарсы операциялар өткізілгені хабарланды.