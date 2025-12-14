KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:58, 14 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Хоккей: Қазақстан құрамасы Бірінші арна кубогында Ресеймен шеберлік байқасады

    АСТАНА. KAZINFORM - Шайбалы хоккейден Қазақстан құрамасы бүгін Ресейдің Новосібір қаласында өтіп жатқан Бірінші арна кубогындағы екінші ойынын өткізеді. 

    Хоккей: Қазақстан құрамасы Бірінші арна кубогында Ресеймен шеберлік байқасады
    Фото: icehockey.kz

    Ресей құрамасымен кездесу Қазақстан уақытымен 15:55-те басталып, «Qazsport» телеарнасында тікелей эфирде көрсетіледі.

    Айта кетейік, бұл турнирге Ресей, Беларусь және Қазақстан құрамалары қатысып жатыр. 

    Отандастарымыз 12 желтоқсанда өткен алғашқы матчта Беларуське 1:4 есебімен есе жіберсе, 13 желтоқсанда беларусьтік хоккейшілер Ресейге 1:3 есебімен жеңіліп қалды. 

    Қазақстан құрамасының жарысқа қатысатын құрамы төмендегідей:

    Қақпашылар: Никита Бояркин («Барыс»), Роман Калмыков («Номад»), Владислав Пестов («Торпедо»);

    Қорғаушылар: Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев, Бейбарыс Оразов (барлығы - «Барыс»), Мәди Диханбек, Кирилл Никитин (екеуі - «Номад»), Эдуард Михайлов, Иван Степаненко (екеуі -«Сарыарқа»), Федор Хорошев («Торпедо»).

    Шабуылшылар: Олег Бойко, Саян Данияр (екеуі - «Номад»), Александр Борисевич, Артем Лихотников екеуі - «Сарыарқа»), Андрей Буяльский («Полония Бытом», Польша), Максим Мусоров («Торпедо»), Роман Старченко, Вячеслав Колесников, Кирилл Ляпунов, Батырлан Муратов, Руслан Оспанов (барлығы - «Барыс»), Оскар Юлбарисов («Горняк»).

    Еске салсақ, бұдан бұрын шайбалы хоккейден Қазақстан жастар құрамасы элиталық дивизионға шыға алмады. 

    Тегтер:
    Ресей Хоккей Спорт Қазақстан құрамасы
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар