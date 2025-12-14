Хоккей: Қазақстан құрамасы Бірінші арна кубогында Ресеймен шеберлік байқасады
АСТАНА. KAZINFORM - Шайбалы хоккейден Қазақстан құрамасы бүгін Ресейдің Новосібір қаласында өтіп жатқан Бірінші арна кубогындағы екінші ойынын өткізеді.
Ресей құрамасымен кездесу Қазақстан уақытымен 15:55-те басталып, «Qazsport» телеарнасында тікелей эфирде көрсетіледі.
Айта кетейік, бұл турнирге Ресей, Беларусь және Қазақстан құрамалары қатысып жатыр.
Отандастарымыз 12 желтоқсанда өткен алғашқы матчта Беларуське 1:4 есебімен есе жіберсе, 13 желтоқсанда беларусьтік хоккейшілер Ресейге 1:3 есебімен жеңіліп қалды.
Қазақстан құрамасының жарысқа қатысатын құрамы төмендегідей:
Қақпашылар: Никита Бояркин («Барыс»), Роман Калмыков («Номад»), Владислав Пестов («Торпедо»);
Қорғаушылар: Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев, Бейбарыс Оразов (барлығы - «Барыс»), Мәди Диханбек, Кирилл Никитин (екеуі - «Номад»), Эдуард Михайлов, Иван Степаненко (екеуі -«Сарыарқа»), Федор Хорошев («Торпедо»).
Шабуылшылар: Олег Бойко, Саян Данияр (екеуі - «Номад»), Александр Борисевич, Артем Лихотников екеуі - «Сарыарқа»), Андрей Буяльский («Полония Бытом», Польша), Максим Мусоров («Торпедо»), Роман Старченко, Вячеслав Колесников, Кирилл Ляпунов, Батырлан Муратов, Руслан Оспанов (барлығы - «Барыс»), Оскар Юлбарисов («Горняк»).
Еске салсақ, бұдан бұрын шайбалы хоккейден Қазақстан жастар құрамасы элиталық дивизионға шыға алмады.