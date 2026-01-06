Hyundai өз зауыттарына 30 мың адамтектес робот орналастырады
АСТАНА.KAZINFORM - Оңтүстік Кореяның Hyundai Motor Group компаниясы 2028 жылдан бастап өз зауыттарында адамтектес роботтар орналастыра бастайды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Axios хабарлауынша, дүйсенбі күні Лас-Вегаста өткен CES Consumer Electronics көрмесінде оңтүстік кореялық компания өзінің жаһандық желісіне, соның ішінде Джорджиядағы зауытына біріктірілетін Atlas гуманоидты роботын таныстырды.
Жалпы өнеркәсіптік пайдалануға арналған Atlas роботтары жұмысшыларға түсетін физикалық жүктемені азайтуға, қауіпті болуы мүмкін тапсырмаларды орындауға және осы технологияны кеңінен қолдануға жол ашуға көмектеседі.
Жоспарға 2028 жылға қарай жыл сайын 30 000 Atlas гуманоидты роботын шығару технологиясын әзірлеу кіреді.
Оларды орналастыру біртіндеп жүзеге асырылады, 2028 жылы Hyundai электрлік және гибридті көліктер шығаратын Джорджиядағы зауытта басталады.
Бастапқыда роботтар қауіпсіздік пен сапа тұрғысынан тиімді екені дәлелденген тапсырмаларды, мысалы, бөлшектерді жинауды ретке келтіруді орындайды. 2030 жылға қарай Atlas роботтары автомобиль компоненттерін жинауға үйретіледі. Уақыт өте келе олар қайталанатын қозғалыстарды және ауыр жүктерді тасымалдауды қажет ететін күрделірек тапсырмаларды орындайды, бұл компанияның айтуынша, зауыт жұмысын қауіпсіз және шаршатпайтын етеді.
CES көрмесінде сөз сөйлеген Hyundai компаниясының вице-президенті Чжэ Хун Чанг роботтар адамдарды жұмысынан айыруы мүмкін деген алаңдаушылықты мойындады. Алайда, ол роботтарды оқытуды қоса алғанда, адамдар әлі де қажет болатынын мәлімдеді.
Бұған дейін Илон Маск Tesla компаниясының Optimus көлігі үшін «робот армиясын» дайындап жатқанын мәлімдеген болатын.