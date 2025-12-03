KZ
    21:59, 03 Желтоқсан 2025

    IBA нұсқасы бойынша әлем чемпионатындағы қазақстандық боксшылардың қарсыластары кімдер

    АСТАНА. KAZINFORM - Халықаралық бокс ассоциациясы (IBA) аясында Біріккен Араб Әмірлігінің Дубай қаласында өтетін әлем чемпионатында қазақстандық боксшылардың алғашқы қарсыластары анықталды.

    Нидерландтағы турнирде қазақстандық боксшылар сегіз медаль алды
    Фото: olympic.kz

    IBA турнирі 3-13 желтоқсан аралығында Дубайда ұйымдастырылады. Бұл бәсекеде 13 салмақ дәрежесі белгіленген, ал жүлде қоры өте жоғары: чемпиондар – 300 мың доллар, күміс жүлдегерлер – 150 мың доллар, қола жүлдегерлер – 75 мың доллар, ал ширек финалистер 10 мың доллар алады.

    48 келі. Теміртас Жүсіпов - Гаурав Соланки (Үндістан) / Али Нгвандо (Танзания);
    51 келі. Даниял Сәбит - Келвин Майна (Кения);
    54 келі. Сәкен Бибосынов - Катего Кеорапетсе (Ботсвана);
    57 келі. Оразбек Асылқұлов - Джозеф (Синт-Мартен) / Санчес Да Силва (Кабо-Верде);
    60 келі. Серік Теміржанов - Эрдэнэбатын Цэндбаатар (Моңғолия);
    63,5 келі. Ертуған Зейнулинов - Даваадал Алтангэрэл (Моңғолия) / Митч Ледерман (Австралия);
    67 келі. Санатали Төлтаев - Джеральд Кабинда (Замбия);
    71 келі. Абылайхан Жүсіпов - Альфино Саезар (Индонезия) / Арарат Арутюнян (Армения);
    75 келі. Сабыржан Аққалықов - Касилилика (Танзания) / Кузен (Сейшель аралдары);
    81 келі. Ерасыл Жакпеков - Зоуграна (Буркина-Фасо);
    86 келі. Дәулет Төлемісов - Рамон Батагелло Соуза (Бразилия);
    92 келі Нұрмагамед Юсупов - Навруз Джафоев (Тәжікстан);
    92 келіден жоғары. Нұрлан Сапарбай — Вандаи Амир Эсмаили (Иран) / Иман Раамезанпурделвар (IBA-Pro).

