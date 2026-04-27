Индиана университеті маңындағы атыстан бес адам зардап шекті
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-тың Индиана штатындағы Блумингтон қаласында Индиана университеті маңында атыс болып, кемінде бес адам зардап шекті, деп хабарлайды Синьхуа агенттігі.
Оқиға жергілікті уақыт бойынша шамамен сағат 00:25-те адамдар көп жиналған Кирквуд-авеню көшесінде болған. Оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері бірнеше жараланған адамды тапқан.
Полиция басшысы Майк Дикхоффтың айтуынша, барлық зардап шеккендер ауруханаға жеткізілген, олардың жағдайы тұрақты деп бағаланып отыр. Бұған дейін тоғыз адамның жараланғаны хабарланған еді, алайда кейін бұл мәлімет нақтыланды.
Бақылау камераларының жазбаларына сәйкес, оқиға екі әйел арасындағы жанжалдан басталған. Жанжал барысында бірнеше адам қару шығарып, олардың екеуі оқ атқан.
Оқиға орнынан оқ гильзалары табылды. Полицияның болжамынша, оқ атқандар ер адамдар болған. Қазіргі уақытта ешкім ұсталған жоқ, тергеу жалғасып жатыр.
Университет өкілдері атыстың кампус аумағынан тыс жерде болғанын және студенттердің бұл оқиғаға қатысы болмағанын мәлімдеді.
