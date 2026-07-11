Индонезия ғалымдары қалдықсыз никель өңдеу технологиясын ойлап тапты
АСТАНА.KAZINFORM — Индонезия құнды компоненттерді 98%-ға дейін қалпына келтіруге және өнеркәсіптік қалдықтарды азайтуға мүмкіндік беретін жаңа никель кенін өңдеу технологиясын ұсынды, деп хабарлайды БРИКС TV.
Индонезия ұлттық зерттеу және инновация агенттігі (BRIN) қалдықтардан табылған құнды компоненттерді 98%-ға дейін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін жаңа никель кенін өңдеу технологиясын ұсынды. Бұл туралы БРИКС TV Вьетнам жаңалықтар агенттігіне (VNA) сілтеме жасап хабарлады.
Бұл әзірлеменің басты ерекшелігі — никель шикізатының екі негізгі түрін — сапролит және лимонит кендерін бір процесті қолдана отырып бір уақытта өңдеу мүмкіндігі. Бұрын әрбір кен түрін бөлек өңдеу әдісі қолданылған. Технология дәстүрлі жоғары температуралы балқыту әдісімен салыстырғанда энергия шығынын азайтатын жетілдірілген Карон процесіне негізделген. Бұл никель мен басқа да пайдалы компонент алуды жеңілдетеді.
Никельден басқа, жаңа технология жоғары қосылған құнды өнімдерді өндіру үшін пайдаланылуы мүмкін темір мен магний өндіреді. Жоба менеджері Иван Сетияванның айтуынша, бұл әзірлеме кен ресурстарын кешенді пайдалануға және өңдеу шығындарын азайтуға бағытталған.
— Біздің мақсатымыз — құнды ресурстарды ысырап етпеу. Никель, темір және магний сұранысқа ие өнімдерге өңделеді, ал қалдықтар азайтылады, — деп атап өтті ол.
Әзірлеу қазірдің өзінде он килограмнан жүз килограмға дейінгі никель кенінің партиялары өңделген пилоттық зауытта зертханалық сынақтан өтті. Алынған нәтиже технологияның техникалық тиімділігін растады.
Келесі қадам әзірлеменің экономикалық тиімділігін бағалау және оны өнеркәсіптік өндіріске енгізуге дайындау үшін пилоттық зауыт құру.
Бұған дейін Қазақстанда пайдаланылған аккумуляторларды қайта өңдеу жобасы жүзеге асырылатынын хабарлаған едік.