Индонезияда көшкін кезінде қираған үйінділер астынан 70 адамның мәйіті табылды
АСТАНА. KAZINFORM — Индонезияның Батыс Ява провинциясында болған көшкін салдарынан қаза тапқандарды іздеу жұмыстары сегізінші күнге ұласты. Құтқарушылар 70 адамның мәйітін тапты, деп хабарлайды Xinhua.
Индонезиялық Detik.com басылымының мәліметінше, Бандунг қаласының іздестіру-құтқару басқармасының басшысы Аде Диан Пермана ашық ауа райы құтқару операциясына қолайлы жағдай жасағанын айтқан. Оның сөзінше, мәйіттер бірнеше жерден табылған.
Көшкіндер өткен сенбі күні таңертең Батыс Бандунг округіне қарасты Чисаруа ауданында болған. Қазіргі таңда 10 адам әлі де хабар-ошарсыз кеткендер қатарында.
Жергілікті уақыт бойынша сенбі күні сағат 14:30-дағы жағдайға сәйкес, билік 52 қаза тапқан адамның жеке басын анықтаған, қалған мәйіттер сараптамадан өтіп жатыр. Іздестіру жұмыстары жалғасуда, ал құтқару топтары қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, жағдайға байланысты тактикаларын өзгертіп отырғанын атап өтті Пермана.
Индонезияда әдетте қазан айынан наурыз айына дейін созылатын жаңбырлы маусым кезінде су тасқыны мен көшкіндер жиі болып тұрады.
Бұған дейін Индонезияның Ява провинциясында көшкіннен қаза тапқандар саны 25 адамға жеткенін хабарладық.