Индонезияда су тасқынынан 16 адам қаза тауып, 140-тан астам үйді су шайып кетті
АСТАНА.KAZINFORM — Нөсер жаңбыр салдарынан болған су тасқыны мен көшкін салдарынан Индонезияның Солтүстік Сулавеси провинциясында кемінде 16 адам қаза тауып, 140-тан астам үйді су шайып кетті, деп хабарлайды Еuronews.
Желтоқсан айында болған су тасқындарынан кейін ел бойынша 148 адам әлі күнге дейін хабар-ошарсыз кеткендер қатарында.
Ресми тұлғалардың сейсенбі күні хабарлауынша, бірнеше күнге созылған муссон жаңбыры дүйсенбі күні өзен жағалауын шайып, лай, тас және қоқыспен араласқан тасқын су ауылдарды басып қалған.
Ұлттық төтенше жағдайларды басқару агенттігінің мәліметінше, құтқарушылар полиция мен әскерилердің қолдауымен Сулавесидің солтүстік шетінен 130 шақырым жерде орналасқан шағын Сиау аралындағы төрт қираған ауылға аттанған. Сиау аралы Индонезиядағы көлемі жағынан төртінші үлкен арал – Сулавесидің маңында орналасқан.
Кейбір елді мекендерге жолдардың бұзылуы мен байланыс жүйесінің істен шығуына байланысты жету қиынға соққан.
Мухаридің айтуынша, су тасқыны салдарынан 680-нен астам тұрғын уақытша баспана ретінде шіркеу мен қоғамдық ғимараттарға орналастырылған.
Солтүстік Сулавеси іздестіру-құтқару басқармасының өкілдері сейсенбі күні ауа райы жақсарып, су деңгейі төмендегеннен кейін 16 адамның мәйіті табылғанын мәлімдеді. Құтқару жұмыстары тұтас аудандарды су басқан өңірлерде жоғалған үш адамды іздеумен жалғасып жатыр.
Аймақ билігі дүйсенбіден бастап 14 күндік төтенше әрекет ету режимін жариялады. Бұл шешім апаттан 25 адам зардап шеккеннен кейін гуманитарлық көмекті жедел жеткізуге, эвакуацияны және инфрақұрылымды қалпына келтіруді жеделдетуге бағытталған.
Бұл қайғылы оқиға желтоқсан айында Индонезияның ең ірі аралы – Суматрадағы 52 қала мен ауданды қамтыған су тасқындарынан кейін тіркеліп отыр. Ол кезде 1 178 адам қаза тауып, 7 мыңнан астам адам жарақат алған.
Ұлттық апат салдарын жою агенттігінің дерегіне сәйкес, сейсенбі күнгі жағдай бойынша желтоқсан айындағы су тасқындарынан кейін 148 адам әлі де хабар-ошарсыз кеткен деп есептеледі.
Еске салсақ Индонезияда табиғи апат салдарынан қаза тапқандар саны 900-ден асқан еді.