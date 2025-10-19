Интернет алаяққа 32 млн теңге несие алып берген ерлі-зайыпты оқиғасын айтып берді
АҚТАУ. KAZINFORM – Ақтаулық Жұлдыз Рамазанова жолдасы екеуі интернет алаяқтарға 7 несие алып бергенін кеш түсінген. Оқиға осыдан 2 жыл бұрын болған. Алайда әлі күнге дейін тергеу аяқталмаған. Жәбірленушінің айтуынша, алаяқтар олардың ЭЦҚ кілтін бұзып, онлайн несие рәсімдеген.
- Сенбі күні болатын. Телефоныма қоңырау шалып, өзін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерімін деп таныстырды. «Бізге көмектесіңіз, сіздің көмегіңіз керек себебі, банкте алаяқтар отыр, сіздің үстіңізден онлайн кредит рәсімдеп жатыр, - деді.
Соны естігеннен сол проблеманы шешу мақсатымен жүгірдік. Бірінші Халық банкке жұмсады, онда 5 миллион теңге рәсімделіп тұр екен. Соны өз қолыммен алып, айтқан есеп шотқа салдым. Есеп шотта Ұлттық банк деп тұрды, - дейді Жұлдыз Рамазанова.
Алаяқтар мұнымен тоқтамай, тағы 3 банкте алдын ала рәсімделіп тұрған 3 несиені алдырған.
- Олар бізге банктегі алаяқтарды осылай анықтаймыз деп түсіндірді. Ер адамның қасында әйел болды. Ол өзін ұлттық банк қызметкерімін деп таныстырды. Қарапайым мұғалім болған соң, біз қаржыгер емеспіз, сөздеріне сеніп қалдық. Өздерінің қызметтік куәліктерін көрсетті. Мен банкте ештеңе айтқан жоқпын, себебі бұлар «бұл - жасырын операция», «ақпаратты құпия сақтау» керек деп одан бетер қорқытты. «Ешкімге айтпа» дегенге жолдасыма да айтпай жүрсем, оған да дәл осылай 3 несие алдырған, - дейді жәбірленуші.
Осылайша, ерлі-зайыптылар бір күнде 32 миллион теңгеден астам сомаға 7 несие алған.
- Ақшаны өз қолымызбен солар айтқан есепшоттарға салып тұрдық. Біз салған сайын олар бізге «сіздің кредитіңіз жабылды» деген ұлттық банктың атынан қағаз жіберіп тұрды. Сосын біз сендік. Біздің несиеміз жабылып жатыр деп ойладық. Олар «алаяқтар банкте отыр, банк қызметкерлері өздері сіздерді алдап жатыр. Өздері рәсімдеп, сіздің ақшаны алып кетеді қазір. Сіз сол ақша үшінші адамға кетпеу үшін осы счетқа салып тұрыңыз. Бұл ұлттық банктің есепшоты» деген соң сендік. Сөйтіп ақшаның бәрін сол есепшотқа салып тұрдық, - дейді Жұлдыз Рамазанова.
Ерлі-зайыптылар алаяқтарға алданғанын кейін түсінген. Себебі алаяқтар қаражатты алып, байланысты үзген.
- Полицияға барып, арыз бере алмай бір апта жүрдік. Ақыры қабылдап, 2023 жылы 7 қазан күні қылмыстық іс ашып, жәбірленуші болып табылдық. Өз-өзімізге қол жұмсауға сәл қалдық. Тек балаларымыздың арқасында аман жүрміз. Себебі 4 баламызды қайда тастаймыз? Әрең жүрміз. Денсаулықтан айырылдық. Әлі «шоковый» жағдайдамыз. Тергеуші нақты ештеңе айтпайды. Заңгерім екі дроппер табылғанын айтты. Бірі Көкшетауда, екіншісі Ақтөбеде тұратын көрінеді. Бірақ әзірге ешқандай нәтиже жоқ, - дейді ақтаулық тұрғын.
Жәбірленуші ерлі-зайыпты несиелерін 1 жыл бойы төлеген. Бірақ ол қаражат несиенің пайызын ғана жабуға жұмсалып, негізгі қарыз азаймапты.
- Бізден банктер бір жылдай ақша ұстап тұрды. Сосын тоқтатылды. Негізінде, қылмыстық іс қозғалған соң, банк ақша алуды тоқтауы тиіс екен. Бірақ банктер қылмыстық іс жүріп жатқанын біле тұра, телефон шалып, мазалайды. Банк те, коллекторлар да сіз ақшаны төлеуге тиіссіз деп шығарып салады, - дейді жәбірленуші.
Осы оқиға бойынша, Маңғыстау облыстық Полиция департаменті тергеу амалдары жүріп жатқанынын хабарлады.
- Алаяқтық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жан-жақты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, - делінген хабарламада.
Интернет алаяқтарға оңбай алданған Жұлдыз Рамазонова көпшілікке бейтаныс нөмірге жауап бермеуге кеңес берді.
- Ата-ана, бала-шағаның нөмірін танимыз ғой. Басқа бөтен нөмірге тіпті жауап бермеу керек. Ал осындай жағдайға ұшыраған азаматтарға айтарым, бірінші полицияға арыз жазғанда, қаулы шығады, жәбірленуші болып табылады деп, сол қаулыны банкке апару керек. Тек соның арқасында банк қарызды өсіруді тоқтады, - дейді Жұлдыз Рамазанова.
