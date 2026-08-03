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    IOAI-2026: шетелдік қатысушылардың пікірі қандай

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордада өтіп жатқан Халықаралық жасанды интеллект олимпиадасына 106 мемлекеттің жастары келді. Әр елдің командасында төрт қатысушыдан бар. Шетелдік үміткерлердің кейбірін әңгімеге тартып, олимпиадаға дайындығы, жоспарлары жөнінде сұраған едік. 

    IOAI-2026: шетелдік қатысушылардың пікірі қандай
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Малайзияның Пенанг штатынан келген Ишуан Лоу — 19 жастағы студент, болашақ ЖИ саласының маманы. Ол халықаралық деңгейдегі ЖИ жарысына алғаш рет қатысып отырғанын айтады.

    — Астанада өтіп жатқан олимпиадаға наурыз айынан бастап дайындалдық. Бұл үшін арнайы оқу-жаттығу жиындары ұйымдастырылды. Командаластарыммен бірге дәріс тыңдадық және зертханалық жұмыстарды атқардық. Жасанды интеллектіге қатысты тұжырымдамаларды меңгердік. Жиған біліміміз бен тәжірибемізді осы сайыс барысында қолданамыз, — дейді Ишуан.

    Ишуан Лоу
    Фото: Алпамыс Файзолла/Kazinform

    Сонымен бірге, IOAI-2026 үлкен мүмкіндіктерге жол ашатынын атап өтті.

    — Бұл олимпиаданың маңызы зор деп ойлаймын. Себебі, дүние жүзіндегі қатарластарымызбен танысып, тәжірибе алмасамыз. Байланыс орнатқан соң, болашақта бірлесіп жұмыс істеуіміз де мүмкін, — дейді ол.

    Малайзиялық өрен Қазақстан қатты ұнағанын айтады.

    — Бұл елдің халқы өте мейірімді, қаланың ғимараттары заманауи, тағамдары дәмді екен. Қазақстан мен Малайзия технологиялық бағытта дамып келе жатыр. Қос ел де ЖИ саласына аса мән беріп, заманауи технологияларды өркендетуде, — деп түйіндеді ол.

    Ал Португалиядан келген Мартин Кармело 17 жаста. Мектепте бірнеше жылдан бері бағдардамауды және Python тілін оқып, бұл салаға көп уақыттан бері машықтанып жүр.

    Мартин Кармело
    Фото: Алпамыс Файзолла/Kazinform

    — Меніңше, Халықаралық жасанды интеллект олимпиадасының маңызы орасан. Өйткені, тәжірибең артады. Адам ретінде де, маман ретінде де өсесің. Бұл — өз қабілетіңді дәлелдеуге мүмкіндік беретін алаң. Болашақта ЖИ мен бизнес секторларын байланыстырып, үлкен компания құруды армандаймын, — дейді ол.

    Сонымен бірге, португалиялық оқушы Қазақстанға келгеннен кейінгі әсерін айтып берді.

    — Халықтың бәрі жанашыр, мейірімді секілді көрінеді. Жергілікті тағамдарды жеп көрдім, дәмді екен. Жалпы, осы олимпиадаға жиналған әртүрлі елдердің жастарымен әңгімелестім. Өзім адамдармен араласқанды жақсы көремін. Бәрі ұнап жатыр, — деді ол.

    Айта кетейік, бұған дейін IOAI-2026 ЖИ олимпиадасына 106 елдің командасы жиналғанын жазғанбыз.

    Олимпиада Жасанды интеллект Студент
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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