Иорданияда ескі оқ-дәрі жарылып, бір адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Жарылмаған оқ-дәріге қатысты оқиға қауіпті заттарды заңсыз пайдаланумен байланысты тәуекелдерді тағы да еске салды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Иорданияның солтүстік-шығысындағы Зарка провинциясының эд-Дулейль ауданында ескі жарылғыш құрылғының жарылуынан бір адам қаза тауып, екі адам жарақат алды.
Бұл туралы сейсенбі күні корольдіктің Қоғамдық қауіпсіздік басқармасы хабарлады.
Ведомствоның мәліметінше, зардап шеккендер металл сынықтарын жинап, тапқан материалдарын тасымалдаған, олардың арасында ескі оқ-дәрі болған. Жарылыс олар күдікті затты кеспек болған кезде болған. Зардап шеккендердің бірі ауруханаға жеткізілгеннен кейін көп ұзамай қаза болды, ал қалған екеуі әлі медициналық көмек алып жатыр, олардың әрқайсының жағдайы әртүрлі.
Оқиға орнына салалық қызметтер жіберілді, жарылыс болған аудан қоршауға алынды. Құқық қорғау органдары оқиғаның мән-жайын анықтау үшін тергеу жүргізіп отыр.
Иорданияның Қоғамдық қауіпсіздік қызметі азаматтарға шұғыл ескерту жасап, оларды кез келген жағдайда ашық жерлерден табылған күдікті металл заттармен жұмыс істеуден бас тартуға, оларды тұрғын үйлерге тасымалдамауға және кез келген табылған заттар туралы тиісті органдарға дереу хабарлауға шақырды.
Бұған дейін Иордания парламенті әскери міндеттілікті қалпына келтіру туралы заң жобасын мақұлдағанын хабарлаған болатынбыз.