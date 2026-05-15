Ирак парламенті Әли аз-Заиди басқаратын жаңа үкіметті бекітті
АСТАНА.KAZINFORM - Бірнеше айға созылған саяси тығырықтан және елдің негізгі фракциялары арасындағы келіссөздерден кейін министрлер кабинеті сенім вотумын алды.
Ирак парламенті бейсенбі күні премьер-министр Әли аз-Заидидің үкіметіне және оның министрлік бағдарламасына сенім білдіру туралы дауыс берді, деп хабарлайды Ирактың INA ақпарат агенттігі.
329 мүшенің 266-сы қатысқан сессия барысында мүшелер 14 министрді бекітті, содан кейін аз-Заиди мен оның кабинет мүшелері конституциялық ант берді.
Али Басим Мохаммед Худайр мұнай министрі, Фалих ас-Сари қаржы министрі болып тағайындалды. Ал Фуад Хуссейн сыртқы істер министрі қызметін сақтап қалды.
Заиди кабинетінің бекітілген министрлері:
1. Али Басим Мохаммед Худайр - Мұнай министрі
2. Мохаммед Нури Ахмед - Өнеркәсіп министрі
3. Әли Саад Вахиб - Электр энергетикасы министрі
4. Әбдел Хусейн Азиз - Денсаулық сақтау министрі
5. Сарва Әбдел Вахид - Қоршаған орта министрі
6. Әбдел Рахим Джасим - Ауыл шаруашылығы министрі
7. Мутанна Әли Махди - Су ресурстары министрі
8. Мустафа Низар Джума - Сауда министрі
9. Халид Шауани - Әділет министрі
10. Әбдел Карим Абтан - Білім министрі
11. Вахаб Салман Мохаммед - Көлік министрі
12. Фалих әл-Сари - Қаржы министрі
13. Фуад Хусейн - Сыртқы істер министрі
14. Мустафа Джаббар Санада - Байланыс министрі
Сонымен қатар парламент Ішкі істер және Қорғаныс министрліктерінің басшыларын қоса алғанда, бірқатар негізгі министрлерді әлі бекітпегені хабарланды. Саяси күштер арасындағы келіспеушіліктерге байланысты кейбір портфолиолар бойынша дауыс беру кейінге қалдырылды.
Ирак БАҚ-тарының хабарлауынша, кейбір министрліктер кандидаттар нақтыланғанға дейін уақытша премьер-министрдің бақылауында болады.
Үкімет мақұлдағаннан кейінгі алғашқы сөзінде Заиди өз кабинетінің сыбайлас жемқорлықпен күресуге, экономикалық реформаға және мемлекеттік институттарды нығайтуға назар аударатынын мәлімдеді.
- Реформаға баратын жол іштен басталады - сыбайлас жемқорлық пен әкімшілік тиімсіздікпен күресу арқылы, - деп мәлімдеді премьер-министр.
سوپاس و پێزانینی خۆم ئاراستەی ئەنجومەنی نوێنەران و هێزە سیاسییە نیشتمانییەکان دەکەم بۆ پێدانی متمانەیان بە حکومەت، لە هەڵوێستێکدا کە بەرجەستەی بەرژەوەندی باڵای نیشتمانی و گیانی هاوبەشی و بەرپرسیارێتی دەکات.— علي فالح الزيدي (@AliFalihAlzaidy) May 14, 2026
ئەم متمانەیە نوێنەرایەتی ئەمانەتێکی گەورە و بەڵێنێک لە بەردەم گەلە…
Оның айтуынша, үкімет экономикалық әртараптандыруды, инвестицияларды дамытуды және елдің қаржы жүйесін нығайтуды көздейді.
Заиди сонымен қатар «мемлекет қолындағы қаруды шектеу», қауіпсіздік жүйесін реформалау және азаматтардың демократиялық институттарға деген сенімін нығайту қажеттілігі туралы айтты. Сонымен қатар премьер-министр шетелдік дипломатиялық миссияларды Бағдадтағы толық жұмысқа оралуға шақырды.
Жаңа үкімет 2003 жылы АҚШ-тың басып кіруінен бергі Иракта құрылған тоғызыншы кабинет болды.
Саясатқа бизнес және банк секторынан келген аз-Заиди шиит, суннит және күрд саяси күштерінің қолдауына ие болған ымыраға келуші тұлға болып саналады.
Үкіметтің құрылуы араб БАҚ-тарының хабарлауынша, АҚШ-тың қысымы аясында өтті. Ол Иранды жақтайтын қарулы топтардың өкілдерінің кабинетке тікелей қатысуына қарсы болды.
Осыған қарамастан, негізгі шиит күштері мен қарулы топтардың өкілдері жаңа үкімет бекітілген парламенттік сессияға қатысты.
Естеріңізге сала кетейік, 27 сәуірде Әли аз-Заиди бірнеше айлық саяси тығырыққа тірелгеннен кейін шиит саяси блогы тарапынан премьер-министр лауазымына ымыраға келуші тұлға ретінде ұсынылды. Сонымен қатар сәуір айында Ирак парламенті Низар Амидиді президент етіп сайлады. Кейінірек Қасым-Жомарт Тоқаев оны сайлануымен құттықтады.