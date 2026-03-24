Ирактағы Эрбиль әуежайы маңында бірнеше жарылыс болды
АСТАНА. KAZINFORM — Америкалық база орналасқан Эрбиль халықаралық әуежайының маңында бірінен соң бірі бірнеше жарылыстар болды. Бұл туралы Anadolu агенттігі жазды.
Эрбиль халықаралық әуежайында камикадзе дрондармен жасалған шабуыл тіркелді. Әуе қорғаныс жүйелері іске қосылған аймақта бірінен соң бірі жарылыстар естілді.
Шабуылда қолданылған дрондар әуе қорғаныс құралдарымен бейтараптандырылған, ешбір тікелей соққы тіркелмегені хабарланды.
Қазіргі уақытта оқиға бойынша ресми мәлімдемелер жоқ.
Естеріңізге сала кетейік, 21 наурызда Ирак шетелдік компаниялар игеріп отырған барлық мұнай кен орындарында форс-мажор жариялаған. Бұл шешім Ормуз бұғазы арқылы жүруді шектеуге байланысты әскери операциялар салдарынан қабылданды.
Ал Дональд Трамп Иран 48 сағат ішінде Ормуз бұғазын толық ашпаса, елдің электр станцияларын «жойып жіберетінін» мәлімдеген еді.
Артынша Иран билігі АҚШ президенті Дональд Трамптың ультиматумына жауап қатып, Ормуз бұғазын толықтай жауып тастауы мүмкін екенін жеткізді.