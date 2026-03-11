Иран 1300 бейбіт тұрғынның қаза тапқанын және мыңдаған ғимараттың қирағанын мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM – 28 ақпаннан бері АҚШ пен Израильдің әскери шабуылдарынан Иранда 1 300-ден астам бейбіт тұрғын қаза тауып, 9 669 тұрғын үй қирады. Бұл туралы сейсенбі күні Иранның БҰҰ-дағы елшісі және тұрақты өкілі Әмір Саид Иравани мәлімдеді, деп хабарлайды Синхуа агенттігі.
Оның айтуынша, қираған ғимараттардың қатарында 7 943 тұрғын үй, 1 617 сауда және қызмет көрсету орталығы, 32 медициналық және фармацевтикалық нысан, 65 мектеп және басқа да білім беру мекемелері, 13 Қызыл Жарты ай ғимараты және бірнеше электрмен жабдықтау нысандары бар.
– Олар ел бойынша бейбіт тұрғындар мен азаматтық инфрақұрылымды әдейі және таңдамай нысанаға алып отыр. Бұл әрекеттер халықаралық құқықты толықтай елемеушілік, - деді Иравани.
Ол тығыз қоныстанған тұрғын үй аудандары мен негізгі азаматтық инфрақұрылым әдейі нысанаға алынып жатқанын атап өтті. Оның айтуынша, шабуылдар жалғасқан сайын қаза тапқандар саны артып келеді.
Мысал ретінде Иравани сенбі күні кешке Тегеран мен басқа да қалалардағы мұнай қоймаларына жасалған күшті соққыларды келтірді. Бұл шабуылдар атмосфераға көп мөлшерде қауіпті және улы заттар шығарды.
Оның айтуынша, жарылыстар ауаның қатты ластануына және денсаулыққа, әсіресе балалар, әйелдер, қарттар және ауруы бар адамдар үшін ауыр қауіп төндірген. Ол Иран Қызыл Жарты Ай қоғамының деректерін келтірді.
– Бұл шабуылдар сонымен қатар БҰҰ-ның климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясы мен Биологиялық әртүрлілік туралы конвенцияны қоса алғанда, халықаралық экологиялық міндеттемелерді бұзады, - деді ол.
Иравани сонымен қатар сенбі күні таңертең Тегерандағы Мехрабад әуежайына жасалған шабуыл туралы айтты. Бірнеше азаматтық ұшақ пен әуежай инфрақұрылымы қирады. Хормозган провинциясындағы Кешм аралындағы тұщыландыру қондырғысына да соққы беріліп, 30 ауылды сумен қамтамасыз ету үзілді.
Оның айтуынша, жексенбі күні таңертең Израиль Ливанның Бейрут қаласындағы Рамада қонақүйіне «қасақана террористік шабуыл» жасап, төрт ирандық дипломат қаза тапты.
– Халықаралық қауымдастық Иран халқына қарсы бұл қанды соғысты тоқтату үшін дереу шаралар қабылдауы керек. Біз халқымызды, аумағымызды және тәуелсіздігімізді қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдаймыз, - деді Иравани.
Бұдан бұрын АҚШ Иранмен қақтығыстың алғашқы күндерінде 5,6 миллиард доллар жұмсағанын жазған едік.