Иран Лондон елшілігіндегі туының алынып тасталуына байланысты Ұлыбританиядағы елшісін шақырды
АСТАНА.KAZINFORM - Иран билігі Ұлыбританиядағы елдің дипломатиялық өкілдігінде болған оқиғадан кейін Лондонға наразылық білдірді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Наразылық білдірушілер Лондондағы елшіліктен Иран туын екі рет алып тастағаннан кейін Иран Сыртқы істер министрлігі Тегерандағы Ұлыбритания елшісін шақырды. Бұл туралы Иран мемлекеттік теледидары хабарлады.
Иран тарапының мәліметінше, оқиға кезінде наразылық білдірушілер Иран Ислам Республикасының ресми туын алып тастап, оның орнына қысқа мерзімге арыстан мен күн бейнеленген туды - 1979 жылғы Ислам революциясына дейін Иранда қолданылған символды орнатқан. Кейіннен елшілік қызметкерлері туды қайта алып тастады.
The British ambassador in Tehran has been "summoned" following a protester removing the "allahu akbar" Iranian flag from the embassy in London and replacing it with the original and rightfully Lion and Sun Iranian flag. pic.twitter.com/gxRNtt6EP9— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) January 11, 2026
Тегеран британдық дипломатпен кездесу кезінде оқиғаға байланысты «наразылық» білдірілгенін және демонстранттардың әрекеті дипломатиялық миссияға қарсы қолайсыз деп танылғанын хабарлады.
Иранның мемлекеттік теледидары сонымен қатар билік елшіге «БАҚ желеуімен жалған ақпарат таратып, зорлық-зомбылық пен терроризмді насихаттайтын белгілі бір террористік ұйымның» қызметіне алаңдаушылық білдіргенін хабарлады.
Мәлімдемеде нақты атаулар келтірілмеген.
Ұлыбританияда BBC парсы қызметі мен Iran International TV орналасқан. Олардың қызметі Иран билігі тарапынан ұзақ уақыт бойы сынға алынып келеді.
Оқиға Батыс елдерінің үкіметке наразылық білдірушілерге қарсы әрекетке байланысты сынының аясында болған. Жақында Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Иветт Купер Иран билігін азаматтардың зорлық-зомбылық немесе қудалау қаупінсіз бейбіт наразылық акцияларына қатысу құқығын құрметтеуге шақырды.
Сондай-ақ Иран билігі наразылық білдірушілерді тұтқынға алғаны туралы хабарлады.
Пезешкиан Иранда реформаларды жүзеге асыруға дайын екенін мәлімдеді.
Иранда наразылық акциялары кезінде қаза тапқандар үшін үш күн аза тұту күні болып жарияланды.