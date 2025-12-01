Иранда Каспий итбалықтарын сақтау орталығы ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Иранның Гилан провинциясындағы Божак ұлттық саябағында Каспий итбалықтарын сақтауға, емдеуге және зерттеуге арналған алғашқы мамандандырылған орталық ашылды, деп хабарлайды BRICS TV.
Дереккөздің хабарлауынша, Каспий итбалығы — Халықаралық табиғатты қорғау одағының жойылып кету қаупі төнген түрлердің Қызыл тізіміне енгізілген. Ол осы тізімдегі жалғыз теңіз сүтқоректісі. Оның саны соңғы онжылдықта шамамен бір миллионнан 70 мыңға дейін азайды.
Иранның Қоршаған орта департаменті басшысының орынбасары Ахмад-Реза Лахиджанзаде орталықтың құрылуы жойылып бара жатқан түрлерді қорғаудың ұлттық және аймақтық бағдарламаларын жүзеге асыруда маңызды қадам болатынын айтты.
Оның айтуынша, мекеме итбалықтардың қырылу себептерін зерттеуге көмектесетін жетекші ветеринарлық-зерттеу кешеніне айналуы мүмкін.
Билік балықшыларды жарақат алған жануарларды тапқан кезде қалай әрекет ету және оларды тез арада орталыққа қалай жеткізу керектігін үйретуді жоспарлап отыр. Олар итбалықтарды бақылау үшін ұшқышсыз ұшқыштарды да қолданатын болады. Бұл шаралар сүтқоректілердің қырылуын азайтады.
Соңғы жылдары Каспий теңізінің оңтүстік жағалауында итбалықтардың өлекселері жиі кездесіп, экологтерді қатты алаңдатып отырғаны атап өтілді.
Иранның Қоршаған ортаны қорғау департаменті былтыр қараша айында Каспий итбалығын сақтаудың ұлттық жоспарын іске қосты. Онда Нұр ауданында ғылыми зерттеулерді кеңейту, департаменттің аймақтық бөлімшелері арасындағы ынтымақтастықты нығайту, құтқару жасақтарының дайындығын арттыру шаралары бар.
Иран сондай-ақ басқа да Каспий жағалауындағы мемлекеттермен бірге осы мәселені зерделеу мен бағалаудың бірыңғай тәсілін әзірлеп жатыр.
Айта кетейік, қараша айында Маңғыстау облысындағы Баутин ауылына жақын маңда итбалық қырылып жатқаны туралы жазған едік.
Бірнеше күннен кейін Кұлалы аралынан да итбалықтардың өлексесі табылды.