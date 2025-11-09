Маңғыстауда Кұлалы аралынан да итбалықтардың өлексесі табылды
АҚТАУ. KAZINFORM – Маңғыстау облыстық экология департаменті Құлалы аралының жағалауынан 71 итбалықтың өлексесі табылғанын хабарлады.
Департаменттің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің мамандары, балық инспекциясы басқармасының қызметкерлері және Гидробиология және экология институтының мамандары 8 қараша күні Кұлалы аралының теңіз жағалауында экологиялық мониторинг жүргізген.
- Мамандар теңіз суынан зертханалық талдауларға арналған сынамалар алды. Талдау нәтижелері жануарлардың қырылу себептерін анықтауға және осы аудандағы теңіз экожүйесінің қазіргі жағдайын бағалауға мүмкіндік береді, - делінген хабарламада.
Бұған дейін, Маңғыстауда Түпқараған ауданы Бозашы мүйісінен 112 итбалықтың өлексесі табылған еді. Кейін итбалықтардың неден қырылғаны белгілі болды.