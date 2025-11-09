KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:12, 09 Қараша 2025 | GMT +5

    Маңғыстауда Кұлалы аралынан да итбалықтардың өлексесі табылды

    АҚТАУ. KAZINFORM – Маңғыстау облыстық экология департаменті Құлалы аралының жағалауынан 71 итбалықтың өлексесі табылғанын хабарлады. 

    итбалықтар
    Фото: Маңғыстау облыстық экология департаменті

    Департаменттің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің мамандары, балық инспекциясы басқармасының қызметкерлері және Гидробиология және экология институтының мамандары 8 қараша күні Кұлалы аралының теңіз жағалауында экологиялық мониторинг жүргізген.

    итбалықтар
    Фото: Маңғыстау облыстық экология департаменті

    - Мамандар теңіз суынан зертханалық талдауларға арналған сынамалар алды. Талдау нәтижелері жануарлардың қырылу себептерін анықтауға және осы аудандағы теңіз экожүйесінің қазіргі жағдайын бағалауға мүмкіндік береді, - делінген хабарламада. 

    итбалықтар
    Фото: Маңғыстау облыстық экология департаменті

    Бұған дейін, Маңғыстауда Түпқараған ауданы Бозашы мүйісінен 112 итбалықтың өлексесі табылған еді. Кейін итбалықтардың неден қырылғаны белгілі болды.

    Тегтер:
    Маңғыстау облысы Итбалық Экология
    Аягөз Ізбасарова
    Аягөз Ізбасарова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар