Итбалықтардың неден қырылғаны белгілі болды
АҚТАУ. KAZINFORM — 3 қараша күні Жайық–Каспий облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясының қызметкерлері Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы аумағындағы Каспий теңізі жағалауына мониторинг жүргізу барысында жағалауға шығып қалған итбалықтардың өлексесін анықтаған болатын.
Аталған дерек жергілікті Экология департаменті, Маңғыстау облысы бойынша мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы, аудан әкімдігі мен ішкі істер бөлімі, Ветеринариялық бақылау және қадағалау инспекциясы, сондай-ақ Гидробиология және экология институты, Каспий итбалығын зерттеу және қалпына келтіру орталығы, «Qazaq balyk» республикалық балық шаруашылығы және аквакультура қауымдастығы сынды барлық мүдделі мемлекеттік органдарға жеткізілген. Жұмыс тобы оқиға орнына барып, 112 итбалықтың өлексесін анықтаған.
Гидробиология және экология институтының мәліметінше, итбалықтардың өлексесі шіріп кеткен. Бұл мәлімет Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының ішкі істер бөлімімен Бірыңғай сотқа дейінгі тергеп-тексерулер тізіліміне тіркелді.
— Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде Каспий итбалығын зерттеумен айналысатын ғылыми ұйым — Гидробиология және экология институтының мамандары оқиға орнында итбалық өлекселерін жарып, зерттеу үшін алынуы мүмкін сынамаларды жинау жұмыстарын жүргізіп жатыр, — делінген хабарламада.
Табылған итбалықтардың өлексесі балық шаруашылығы инспекциясы мен жергілікті атқарушы органдар қызметкерлерімен санитарлық нормаларға сай жиналып, жойылған.
Гидробиология және экология институты мамандары итбалықтарды жобамен бір ай бұрын қырылуы мүмкін деп болжап отыр. Өлекселер Түпқараған ауданының жағалауына батыс бағыттағы дауылды желмен тек енді ғана шыққан болуы мүмкін.
Ғалымдардың көпжылдық зерттеулері негізінде итбалықтардың қырылуына әкелген ықтимал себеп ретінде олардың иммунитеті мен жалпы төзімділігінің әлсіреуі, соның салдарынан инфекциялық ауруларға бейімделгіштіктің артуы көрсетіліп отыр. Қазіргі таңда Каспий теңізі жағалауын бақылау жұмыстары әлі де жалғасып жатыр.
Еске сала кетейік, Маңғыстауда тағы да итбалық қырылып жатқанын жазған едік.
Ал бүгін қырылған итбалықтардың саны жүзден асқаны белгілі болды.