Ирандағы наразылық акциялары кезінде қаза тапқандар саны 5 137 адамға жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Иранда экономикалық қиындықтарға байланысты басталған наразылық акциялары салдарынан қаза тапқандар саны 5 137 адамға жеткені белгілі болды. Бұл туралы Анадолы хабарлады.
АҚШ-та орналасқан Адам құқықтарын қорғау белсенділері жаңалықтар агенттігінің (Human Rights Activist News Agency — HRANA) хабарлауынша, елдің көптеген өңірін қамтыған наразылық шаралары барысында 27 797 адам ұсталған. Сонымен қатар 5 137 адам қаза тапқан, олардың 208-і — қауіпсіздік күштерінің қызметкерлері.
Ирандағы наразылықтар
Ирандағы наразылық акциялары 28 желтоқсанда ұлттық валютаның күрт құнсыздануы мен экономикалық мәселелер аясында Тегеранның басты базарында басталды. Кейіннен бұл акциялар елдің көптеген қаласына тарады.
8 қаңтар күні Тегеранда наразылықтар кезінде жағдай ушыға түскеннен кейін Иран үкіметі интернетке қолжетімділікті шектеді.
Иран Шахидтер мен ардагерлер қоры жанындағы Сот-медициналық басқарманың 23 қаңтарда жасаған мәлімдемесіне сәйкес, наразылықтар барысында қауіпсіздік күштерінің қызметкерлері мен бейбіт тұрғындарды қоса алғанда, барлығы 3 117 адам қаза тапқан.
Нақтыланған деректерге сәйкес, олардың 2 427-сі «қарулы террористік топтар» тарапынан қаза тапқан қауіпсіздік күштері мен азаматтық тұлғалар екені айтылған.
Ирандағы наразылықтар бәсеңдегенімен, штаб-пәтері АҚШ-тың Вирджиния штатында орналасқан HRANA қаза тапқандар мен ұсталғандар жөніндегі деректерді жаңартуды жалғастырып, жаңа жағдайлардың расталып жатқанын мәлімдеп отыр.
Бұған дейін Иран наразылық кезінде шамамен 2000 адам қаза тапқанын мойындаған еді.
