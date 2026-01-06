Ирандағы жаппай наразылық: 35 адам қаза тауып, 1200 адам қамауға алынды
АСТАНА.KAZINFORM - Иранда тоғыз күнге созылған наразылық кезінде кем дегенде 35 адам қаза тауып, 1200-ден астамы қамауға алынды, деп хабарлайды DW.
Ирандағы жаппай наразылық кезінде қаза тапқан 35 адамның 29-ы наразылық білдіруші, төртеуі бала, ал екеуі қауіпсіздік күштері қызметкері. Ирандағы адам құқықтары белсенділері ұйымы мен оның HRANA медиа желісі 5 қаңтарда ұсынған мәліметтерге сәйкес, желтоқсан айының соңында басталған Ирандағы наразылық кем дегенде 88 қалада немесе елдің 31 провинцияның 27-сінде өтті.
Адам құқықтары белсенділерінің айтуынша, Иран қауіпсіздік күштері демонстранттарға қарсы күш қолданған. Бұл әрекеттер Мешхед пен Иран астанасы Тегеранды қоса алғанда, ірі қалаларда наразылықтың жаңа толқынын тудырды. Ел бойынша кем дегенде 17 университеттің студенттері наразылық акцияларына қосылды.
БАҚ-тың хабарлауынша, бұған жауап ретінде қауіпсіздік күштері кампустарға шабуыл жасай бастады. Жалпы алғанда, елде басталған наразылық Ирандағы 2022 жылдан бергі ең ірі наразылыққа айналды. 22 жастағы Махса Аминидің «моральдық полиция» ұстағаннан кейін қайтыс болуы қоғамдық резонанс тудырды.
5 қаңтарда Иран Ислам Республикасының сот билігі наразылық кезінде тұтқындалғандарға ешқандай жеңілдік көрсетілмейтінін мәлімдеді.
Ирандағы жаппай наразылық 28 желтоқсаннан бері жалғасып келеді. Олар Тегеранның басты базарында басталды. Онда көптеген саудагер инфляция мен бағаның күрт ауытқуына наразылық ретінде дүкендерін жапты.
Дүниежүзілік банктің мәліметі бойынша, қазан айында елдегі азық-түлік инфляциясы 64,2%-ға жетті.
Бұған дейін Иранның Жоғарғы көсемі Әли Хаменеи Иранда тәртіпсіздіктерді қоздырғандарды «орнына қою» қажет деп мәлімдеген болатын.