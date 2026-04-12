IRGCN: Ормуз бұғазы арқылы әскери кемелердің өту әрекеттері тоқтатылады
АСТАНА. KAZINFORM – Иран Ислам революциясы сақшылар корпусының (IRGCN) әскери-теңіз күштері Ормуз бұғазы арқылы әскери кемелердің өтуіне бағытталған кез келген әрекетті қатаң түрде тоқтататынын мәлімдеді. Бұл туралы Тasnimnews.ir хабарлады.
Tasnim агенттігі жариялаған мәтінде: Әскери кемелердің бұғаз арқылы өтуге бағытталған кез келген әрекетіне қатаң әрі шешімді түрде тосқауыл қойылады», делінген.
Сонымен қатар қолбасшылық америкалық кемелердің бұғаз арқылы өткені туралы ақпаратты да жоққа шығарды.
Айта кетейік, бұған дейін АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) екі америкалық эсминец — USS Frank E. Peterson және USS Michael Murphy Ормуз бұғазы арқылы өтіп, теңіз миналарын тазарту операциясына кіріскенін хабарлаған еді.
Reuters агенттігінің мәліметінше, қазіргі уақытта Ормуз бұғазы арқылы кеме қозғалысы қалыпты көлемнің 10 пайызынан да төмен деңгейде қалып отыр. Бұл әлемдік мұнай жеткізіліміне тікелей әсер етіп, энергия тасымалдаушылар бағасының өсуіне себеп болуы мүмкін.
Ормуз бұғазы әлемдік мұнай мен сұйытылған табиғи газ тасымалының негізгі теңіз дәліздерінің бірі саналады. Сарапшылардың бағалауынша, әлемдік мұнай экспортының шамамен бестен бірі осы бағыт арқылы өтеді. Сондықтан өңірдегі кез келген әскери шиеленіс жаһандық нарыққа тікелей ықпал етеді.
Сонымен қатар Исламабадта АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер жалғасып жатыр. Халықаралық БАҚ мәліметінше, тараптар арасындағы негізгі келіспеушілік мәселелерінің бірі – дәл осы Ормуз бұғазын бақылау мәселесі болып отыр.
Осындай жағдайда КСИР-дің бүгінгі мәлімдемесі аймақтағы шиеленістің әлі де жоғары деңгейде екенін көрсетеді.
Айта кетейік, АҚШ пен Иран арасындағы 14 сағатқа созылған келіссөздер бүгін де жалғасады.
Ал Иран Ормуз бұғазы арқылы АҚШ эсминецтерінің өткенін жоққа шығарды.