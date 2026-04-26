Испаниядағы миграциялық дүрбелең: Бір аптада 130 мың адам құжат тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM — Испания премьер-министрі Педро Санчес үкіметі бастаған мигранттарды заңдастыру бағдарламасы өтініш берушілердің рекордтық легін тудырды. Алғашқы аптада 130 мыңнан астам адам құжат тапсырды, деп хабарлайды Euronews.
Үлкен кезектер мен әлеуметтік жүйеге түсетін жүктеме туралы даулар аясында билік бұл бастаманы интеграцияға қадам деп атады. Бірінші аптада құжатсыз 130 000-нан астам мигрант легализация бағдарламасына қатысуға өтініш берді. Педро Санчес үкіметі ұсынған бұл процедура елде 2026 жылға дейін тұрақты тұрып жатқанын растай алатын және бірқатар талаптарға жауап беретін адамдарға арналған, олардың ішінде қылмыстық жазасының болмауы да бар.
Өтініштерді қабылдау маусым айының соңына дейін жалғасады — оның онлайн және жеке түрде беру мүмкіндігі бар. Алайда бағдарламаның басталуы әкімшілік ақаулармен қатар жүрді. Әртүрлі қалаларда үлкен кезектер, қабылдау үшін жазылу мәселелері мен қажетті құжаттарды алу кезінде кідірістер тіркелді, бұл өтініш берушілер арасында алаңдаушылық туғызды.
Мигранттармен жұмыс істейтін ұйымдар жүйенің жүктемесін арттырудың алдын алу үшін қосымша ресурстар бөлудің қажеттілігін ескертіп, легализацияға қолжетімділікті шектемеу керектігін айтып отыр. Олар сондай-ақ бірқатар талаптар мен процедураларды нақтылауды сұрайды.
Кейбір өңірлік әкімшіліктер бұл шараның мемлекеттік қызметтерге, әсіресе денсаулық сақтау мен әлеуметтік салаға жүктемені қалай арттыратынына күмәнданып отыр.
Үкімет бұл бастаманы интеграцияға жәрдемдесу және көлеңкелі экономикамен күресу үшін маңызды құрал ретінде қарайды. Легализация мыңдаған жұмысшыға салық төлеуге және еңбек құқықтарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бағдарлама шамамен құжатсыз 500 000 адамды қамтуы мүмкін.
Айта кетейік, Еуропалық одақта заңсыз мигранттарды депортациялау көрсеткіші соңғы жылдары рекордтық деңгейге жетті.