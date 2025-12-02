KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:00, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ыстанбұл-Ақтөбе рейсінің жолаушылары бүгін Ақтауда түнейді

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Ақтөбедегі әуежай қалың тұман салдарынан әлі жабық. Сондықтан жолаушылар Ақтаудағы қонақүйге орналастырылады.

    Ақтау әуежайы
    Фото: БҚДА

    Ыстанбұл-Ақтөбе бағытындағы PC240 әуе рейсі Ақтауға аман-есен қонды. Әуе компаниясы рейс жолаушыларын қонақүйге орналастырып, кейін Ақтөбеге жеткізуге уәде берді.

    Ақтау әуежайының хабарлауынша, қазір бортта 16 жолаушы бар. Олар әуе кемесінен ешқайда кетпейтінін айтқан.

    — Әуе компаниясының өкілдері Ақтау-Ақтөбе рейсіне билет рәсімдеп жатыр. Рейс ертеңге жоспарланған. Билет рәсімделген соң жолаушылар бортты босатады деп күтіліп отыр. Қазір әуежай штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Ақтауға бағытталған барлық рейсті қабылдай алады, — деп хабарлады Ақтау әуежайы ресми сайт арқылы.

    Айта кетейік, Ақтөбеде қалың тұман әлі сейілмей тұр. Бүгін халықаралық және ішкі рейстер кейінге шегерілді. IQ 399/400 және DV719/720 рейстері Атырауға, Ыстанбұл-Ақтөбе-Ыстанбұл бағытындағы РС 240/241 рейсі Ақтауға жіберілді. 

    Тегтер:
    Ұшақ Әуежай Тұман Әуе компаниясы Ақтөбе Ақтау Жолаушы
    Алтынай Сағындықова
    Автор
