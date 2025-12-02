Ыстанбұл-Ақтөбе рейсінің жолаушылары бүгін Ақтауда түнейді
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Ақтөбедегі әуежай қалың тұман салдарынан әлі жабық. Сондықтан жолаушылар Ақтаудағы қонақүйге орналастырылады.
Ыстанбұл-Ақтөбе бағытындағы PC240 әуе рейсі Ақтауға аман-есен қонды. Әуе компаниясы рейс жолаушыларын қонақүйге орналастырып, кейін Ақтөбеге жеткізуге уәде берді.
Ақтау әуежайының хабарлауынша, қазір бортта 16 жолаушы бар. Олар әуе кемесінен ешқайда кетпейтінін айтқан.
— Әуе компаниясының өкілдері Ақтау-Ақтөбе рейсіне билет рәсімдеп жатыр. Рейс ертеңге жоспарланған. Билет рәсімделген соң жолаушылар бортты босатады деп күтіліп отыр. Қазір әуежай штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Ақтауға бағытталған барлық рейсті қабылдай алады, — деп хабарлады Ақтау әуежайы ресми сайт арқылы.
Айта кетейік, Ақтөбеде қалың тұман әлі сейілмей тұр. Бүгін халықаралық және ішкі рейстер кейінге шегерілді. IQ 399/400 және DV719/720 рейстері Атырауға, Ыстанбұл-Ақтөбе-Ыстанбұл бағытындағы РС 240/241 рейсі Ақтауға жіберілді.