    22:08, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Иван Ромазан мемориалы: «Барыс» «Металлург» командасына есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордалық «Барыс» бүгін шайбалы хоккейден маусым алдындағы дәстүрлі Иван Ромазан мемориалына үшінші ойынын Ресейдің «Металлург» (Магнитогорск) командасына қарсы өткізді.

    Барыс
    Фото: hcbarys.kz

    Кездесу барысында реесйлік клуб сапынан Роман Канцеров 26-минутта есеп ашса, 34-минутта Аңсар Шайхмедденов таразы басын теңестірді.

    Ал реесйлік клуб сапынан Дмитрий Силантьев соққан шайба «Металлургке» жеңіс алып келді.
    Осылайша «Барыс» қарсыласына 1:2 есебімен жол берді.

    Айта кетсек, бұдан бұрын «Барыс» Ресейдің «Салават Юлаев» (Уфа) командасын 4:3 есебімен қапы қалдырып, алғашқы жеңісіне қол жеткізді

    Сондай-ақ астаналық команда аталған турнирде Ресейдің «Магнитка» командасына 1:2 есебімен жол берді.

    Қазақстандық клуб жаңа маусымда алғашқы үш ойында елордада өткізеді. Алдымен 7 қыркүйекте Ресейдің «Трактор» (Челябинск) командасымен кездессе, одан кейін 9 қыркүйекте «Амур» (Хабаровск), 13 қыркүйекте Беларусьтің «Динамо» (Минск) клубтарымен шеберлік байқасады.

    Әділжан Үмбет
    Автор
