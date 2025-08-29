Иван Ромазан мемориалы: «Барыс» «Металлург» командасына есе жіберді
АСТАНА. KAZINFORM — Елордалық «Барыс» бүгін шайбалы хоккейден маусым алдындағы дәстүрлі Иван Ромазан мемориалына үшінші ойынын Ресейдің «Металлург» (Магнитогорск) командасына қарсы өткізді.
Кездесу барысында реесйлік клуб сапынан Роман Канцеров 26-минутта есеп ашса, 34-минутта Аңсар Шайхмедденов таразы басын теңестірді.
Ал реесйлік клуб сапынан Дмитрий Силантьев соққан шайба «Металлургке» жеңіс алып келді.
Осылайша «Барыс» қарсыласына 1:2 есебімен жол берді.
Айта кетсек, бұдан бұрын «Барыс» Ресейдің «Салават Юлаев» (Уфа) командасын 4:3 есебімен қапы қалдырып, алғашқы жеңісіне қол жеткізді.
Сондай-ақ астаналық команда аталған турнирде Ресейдің «Магнитка» командасына 1:2 есебімен жол берді.
Қазақстандық клуб жаңа маусымда алғашқы үш ойында елордада өткізеді. Алдымен 7 қыркүйекте Ресейдің «Трактор» (Челябинск) командасымен кездессе, одан кейін 9 қыркүйекте «Амур» (Хабаровск), 13 қыркүйекте Беларусьтің «Динамо» (Минск) клубтарымен шеберлік байқасады.