Израиль Газаға тағы да соққы берді
АСТАНА.KAZINFORM — Израиль армиясы Газа секторындағы атысты тоқтату режимін бұзып, авиация мен артиллерия қолдана отырып, Газа аймақтарына тағы да соққы берді, деп хабарлайды Анадолы.
Агенттіктің хабарлауынша, Газа қаласының шығыс бөлігіндегі әртүрлі аймақтар жаппай әуе шабуылдары мен артиллериялық атқылауға ұшырады.
Сондай-ақ Израиль армиясы Газа секторының орталық бөлігіндегі Бурейж босқындар лагерінің солтүстік-шығыс бөлігіне шабуыл жасап, әртүрлі аймақтарға бей-берекет оқ жаудырды.
Газа үкіметінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, атысты тоқтату келісімі күшіне енгеннен бері Израиль армиясы оны жүзге жуық бұзып, кемінде 391 палестиналықты өлтіріп, мыңнан астамын жаралаған.
Израильдің Газа секторына 2023 жылы 8 қазанда бастап, екі жыл бойы жалғасқан шабуылдары салдарынан 70 мыңнан астам палестиналық қаза тапты. Оның басым бөлігі әйелдер мен балалар.
Бұған дейін Рафах туннелінде қамалған жауынгерлерді құтқару үшін ХАМАС Израильге қысым көрсетуді сұрады.