Израиль Ливанның оңтүстігіндегі «Хезболла» қару-жарақ қоймаларына шабуыл жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Израиль қорғаныс күштері Ливанның оңтүстігіне бірқатар әуе шабуылын жасап, «Хезболла» қару-жарақ қоймаларына соққы бергенін хабарлады. Бұл туралы Синьхуа агенттігі жазды.
Израиль әскерилері жақын маңдағы екі ауылдың тұрғындарын эвакуациялау туралы ескертті.
Израиль армиясының өкілі мәлімдемесінде, еврей мемлекетіне төнген қауіп-қатерді жою үшін операцияларды жалғастыратынын айтты. Бейне кадрларда ереуілдерден кейін Ливанның Эль-Мджадель ауылында бір үйдің өртеніп жатқаны көрсетілген.
Израиль мен Хезболла арасындағы атысты тоқтату келісімі 2024 жылдың қарашасынан бастап күшіне енген, бірақ Израиль Ливанның оңтүстігіне күн сайын соққы жасап келеді. Олар мұны «Хезболла» әрекетін тежеуге бағытталған деп мәлімдеді.
Еске салайық, өткен айдың соңында Израильдің Ливанға шабуылы кезінде «Хезболла» штабының бастығы мерт болған еді.