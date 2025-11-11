Қытайда «бойдақтар күні» басталды
АСТАНА. KAZINFORM — АСТАНА.KAZINFORM — Қытайда «Бойдақтар күніне» орай жыл сайынғы ірі онлайн сатылымдар басталды, деп хабарлайды жергілікті БАҚ.
Бастапқыда акциялар тек 11 қарашада ғана өтті, бірақ соңғы жылдары онлайн платформалар тұтынушылардың белсенділігін қолдау үшін сатылымдарды ұзарта бастады. Биыл жеңілдіктер 14 қарашаға дейін жалғасады, бұл маусым ең ұзақ маусым болады.
Сату тиімділігін арттыру үшін нарықтың ірі ойыншылары өз платформаларына жасанды интеллект құралдарын енгізе бастады. Alibaba іздеуді және пайдаланушыларға арналған жеке ұсыныстарды жақсарту үшін онлайн сауда қолданбасына өзінің жасанды интеллект моделін енгізді.
Мәселен, «юньнань трюфельінің қай түрі баға және сапа жағынан тиімді» деген сұраққа жүйе жауап беріп қана қоймай, өнімдерге сілтемелерді автоматты түрде ұсынады. Шығу аймағы мен өндірушіні енгізгеннен кейін, жасанды интеллект тұтынушылардың пікірлерін оқуды ұсынады. Қолданбада сонымен қатар пайдаланушыларға киім мен аксессуарларды виртуалды түрде киіп көруге мүмкіндік беретін сандық аватар жасау құралы бар. Сатушылар үшін жасанды интеллект өнім бейнелерін автоматты түрде жасайды, бағаны оңтайландырады және қорларды басқаруды оңтайландырады.
