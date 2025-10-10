Израиль үкіметі ХАМАС ұйымымен келісімді бекітті
АСТАНА. KAZINFORM — Израиль ХАМАС қозғалысымен Газа секторындағы келісімнің бірінші кезеңін ратификациялады, деп хабарлайды агенттіктің меншікті тілшісі.
Израиль үкіметі премьер-министр Беньямин Нетаньяхудың дауыс беруге ұсынған атысты тоқтату туралы ұсынысын мақұлдады.
Бұл ХАМАС-пен атысты тоқтату және кепілге алу туралы келісімнің бірінші кезеңін қамтиды.
Бұған дейін не болды?
АҚШ президенті Дональд Трамптың Газа секторындағы соғысты тоқтату бастамасының бірінші кезеңі аясында Израиль мен палестиналық ХАМАС содырлары атысты тоқтату және палестиналық тұтқындарға айырбас ретінде израильдік кепілге алынғандарды босату туралы келісімге келді.
9 қазан күні түстен кейін Газада іс жүзінде атысты тоқтату келісімі күшіне енді. Мысырдың Шарм-эль-Шейх курорттық қаласында Газадағы атысты тоқтатудың бірінші кезеңін жүзеге асыратын келісімге қол қойылды. Келісім күшіне енуі үшін Израиль үкіметінің мақұлдауы қажет болды.
Бейсенбі күні кешке Израиль басшылығы екі кездесу өткізді. Біріншісі — ұлттық қауіпсіздік пен әскери саясатқа жауапты негізгі министрлерден тұратын шағын үкімет — саяси-әскери кабинеттің отырысы болды.
Осыдан кейін Израиль кабинетінің толық отырысы өтіп, келісімді бекітті. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху кеңсесі атысты тоқтату үкімет келісімді ресми мақұлдағаннан кейін ғана басталатынын растады.
Кездесулер жоспарланған уақыттан кеш өтті. Өйткені босатылатын палестиналықтардың тізімін келісу кезеңінде қиындықтар туындады.
АҚШ президентінің елшісі Стив Виткофф пен Трамптың күйеу баласы Джаред Кушнер Израиль үкіметінің кепілге алу мәселесі талқыланған отырысына қатысты.
Оңшыл министрлер қарсылығы
Израильдің әсіре оңшыл Ұлттық қауіпсіздік министрі Итамар Бен Гвир оның партиясы "Оцма Йехудит" атысты тоқтату келісімінің бірінші кезеңіне қарсы дауыс беретінін мәлімдеді. Министр егер ХАМАС таратылмаса, "Оцма Йехудит" «үкіметті құлатады» деп ескертті.
Ол Израиль түрмелерінде отырған палестиналықтарды босатуды сынап, бұл Газа мәселесі бойынша келісімге келгені үшін төленетін «төзгісіз құн» деп атады. Бен Гвир ХАМАС-қа Газаны басқаруды жалғастыруға мүмкіндік беретін үкіметте қалмайтынын айтты.
Қаржы министрі, сондай-ақ әсіре оңшылдардың көшбасшысы Бецалель Смотрич та оның "Діни сионизм" партиясы келісімге қарсы болатынын мәлімдеді.
Соғыстың аяқталуы
Министрлер кабинеті келісімнің бірінші кезеңін ратификациялауға арналған дауыс беру алдында Израиль Сыртқы істер министрі Гидеон Саар Израиль АҚШ президентінің Газа секторындағы қақтығыстарды тоқтату жоспарына берік екенін және «соғысты қайта бастауды» көздемейтінін айтты.
ХАМАС-тың бас келіссөз жүргізушісі Халил әл-Хайя келісімге қол жеткізілгеннен кейінгі алғашқы сөзін сөйлеп, оның шарттарын қуаттап, Палестина тобының АҚШ пен делдалдардан соғыстың аяқталатынына кепілдік алғанын айтты.
— Біз Трамптың жоспарына сәйкес жауапкершілікпен әрекет еттік. Бүгін біз соғысты тоқтату, Газа секторынан Израиль әскерін шығару және тұтқындармен алмасу туралы келісімді жариялаймыз, — деді әл-Хайя.
Ол сондай-ақ палестиналықтардың екі жылға созылған соғыстағы төзімділігін жоғары бағалады.
Енді не болады?
Келісім күшіне енгеннен кейін 72 сағат ішінде тірі және өлген израильдік кепілге алынғандарды босатуды көздейді.
Дональд Трамп кепілге алынғандар дүйсенбі немесе сейсенбіде босатылатынын мәлімдеді. Израиль премьер-министрінің кеңсесі Газада қалған барлық кепілге алынғандарды қайтару үшін жоспарланған операцияның атын «Өз шекарасына оралу» деп жариялады.
Өз кезегінде Израиль өмір бойына бас бостандығынан айырылған 250 палестиналық тұтқынды, сондай-ақ соғыс кезінде түрмеде отырған тағы 1700 газалықты босатуы керек.
Израиль палестиналық тұтқындарды 72 сағаттан кейін ғана босатады деп жоспарланған. Осы уақыт ішінде ХАМАС барлық израильдік тұтқындарды жіберуі керек.
24 сағат ішінде Израиль қорғаныс күштерін Газа секторының бірнеше аймағынан («сары сызық» деп аталады) — оңтүстігіндегі Хан-Юнистен солтүстігіндегі Байт-Лахияға дейін шығарылады деп жоспарланған.
Келісімнің бірінші кезеңі бойынша Израиль Газа аймағының 58 пайызын сақтап, «сары сызық» аймағына көшеді.
Келісімнің келесі кезеңдері, яғни ХАМАС-ты қарусыздандыру және Израиль әскерлерінің Газадан толығымен шығарылуы әлі келісілген жоқ.
Естеріңізге сала кетейік, ХАМАС пен делдалдар арасындағы келіссөздің бірінші раунды оң нәтижемен аяқталды.
АҚШ президенті Дональд Трамп Израиль мен ХАМАС бейбітшілік жоспарының бірінші кезеңі бойынша келісімдерге қол қойғанын хабарлады.
Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Газа секторындағы қақтығысты тоқтату туралы келісімді қолдады.