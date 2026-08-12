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    Jibek Joly эфиріндегі теледебатқа қатысушылар пікірталас алаңына жинала бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Дәл қазіргі сәтте Jibek Joly телеарнасында өтетін алғашқы командалық телевизиялық дебатқа қызу дайындық жүріп жатыр.

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    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Дебат қатысушылары «Қазмедиа орталығына» жинала бастады. Оларды партияластары қолдап, сәттілік тілеп, пікірталаста өз партияларының ұстанымын лайықты жеткізуге жігер беруге тырысып жатыр.

    теледебат
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    сайлау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Бұл теледебат Құрылтайдың алғашқы сайлауына қатысушы саяси партиялар арасындағы пікірталас алаңдарының бірі болмақ. Тақырып: «Заң мен тәртіп — Әділетті Қазақстанның негізі».

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Эфир барысында тараптар өзекті мәселелер бойынша пікір білдіріп, сайлаушыларға өздерінің саяси ұстанымдарын таныстырады.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

     

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Бүгінгі теледебаттың басты ерекшелігі — пікірталас командалық форматта өтеді, яғни әр саяси партиядан пікірталас алаңына бір емес, екі спикерден шығады.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform
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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    11 тамызда Jibek Joly телеарнасының тікелей эфирінде жеребе тарту рәсімі ұйымдастырылып, саяси партиялар өкілдерінің бүгінгі теледебатта сөз сөйлеу реті белгілі болған еді. 

    1. «Ақ жол» партиясы — Бек-Мұхамед Жәукебаев, Ермек Әбілдин;

    2. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы — Лариса Ли, Нұрайнаш Камалова;

    3. «Әділет» партиясы — Айжан Аймағанова, Мәди Мырзағараев;

    4. Қазақстанның Халық партиясы — Жандос Бидайбеков, Ирина Смирнова;

    5. «Ауыл» партиясы — Жазира Сұлтанқұлова, Ерболат Саурықов;

    6. «Байтақ» партиясы — Амалбек Өміртай, Алмат Тұртаев;

    7. Respublica партиясы — Олжас Құспеков, Динара Шүкіжанова.

    Дебатқа қатысатындар өздерінің партиясы неліктен қолдауға лайық екеніне сайлаушыларды сендіруі тиіс.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform
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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Көрермен партиялар өкілдерінің уәждерін тыңдап, пікірталасына куә болады.

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    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
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    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Бұл тұрғыда барлық қатысушыға тең мүмкіндік беріледі. Регламенттің сақталуы да қатаң бақыланады.

    Айта кетейік, теледебатты сағат 20:00–де Jibek Joly телеарнасының тікелей эфирінен, сондай-ақ телеарнаның ресми YouTube арнасынан көруге болады.

    Эфир барысында дебатқа қатысушыларға WhatsApp арқылы сауал жолдап, QR-код арқылы баға беру мүмкіндігі болады.

    Еске салсақ, биыл 1 шілдеде Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасы Құрылтайының сайлауын тағайындау туралы» Жарлыққа қол қойды. Сайлау 23 тамызда өтеді.

    ҚР Орталық сайлау комиссиясы Құрылтай сайлауына қатысатын 7 саяси партияның барлығының партиялық тізімдерін тіркеді. 145 депутаттық мандатқа 545 кандидат үміткер болып отыр.

    Дебат Құрылтай JIBEK JOLY Сайлау-2026 Пікірталас Қоғам Саясат Партиялар
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Авторлар